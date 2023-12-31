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أمير نجران يرعى المهرجان الشتوي ويدشن مشاريع تنموية بشرورة

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مساء أمس إلى محافظة شرورة بادئًا زيارته إلى المحافظة التي يتفقد فيها أحوال المواطنين ويلتمس احتياجاتهم، إضافة إلى تدشين العديد من المشاريع التنموية ورعاية المهرجان الشتوي في عامه السادس، وكان في استقباله لدى وصوله محافظ شرورة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.
رعاية واهتمام
أكد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، أن هذه الزيارة الكريمة تأتي في إطار الرعاية والاهتمام والدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتفقد أحوال المواطنين في كل زمان ومكان، مشيرا إلى أن أمير المنطقة ربان السفينة الماهر يقود عجلة التنمية بكل مهارة واقتدار في نجران بصفة عامة وشرورة على وجه الخصوص، حتى أضحت عروس الربع الخالي أشبه بورشة عمل كبيرة من التنمية والبناء والنماء، وتسير في طريقها المأمول إلى مواكبة رؤية المملكة ومستقبلها المشرق 2030.
مغازرة الإبل
ويرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، برنامج وحفل مغازرة الإبل والمزاد، الذي يتضمن زيارة إلى الأسر المنتجة ثم إطلاق مسيرة الهجانة، بعدها يشرف الحفل الخطابي للفعاليات الذي يتخلله كلمة للمنظم نايف جزيان العتيبي ثم قصيدة شعرية للشاعر صالح زايد الصيعري، بعدها يتم تقديم عرض مباشر لمغازرة الإبل الفائزة، وتكريم الفائزين الخمسة الأوائل بمغازرة الإبل وتسليم الجوائز ((السيارات)) من قبل أمير المنطقة، فضلا عن تكريم الراعي الرسمي لفعالية المغازرة.
حفل الأهالي
يشرف أمير منطقة نجران مساء اليوم، حفل أهالي شرورة في مقر صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات، الذي يتضمن زاملا ترحيبيا للشاعر صالح مبخوت الربع، وكلمة لمحافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ثم يلقي رئيس كتابة العدل بشرورة الشيخ سالم سليمان الصيعري كلمة الأهالي، بعدها يدشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة التي تشمل الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والتدريب التقني والمهني، بعدها يلقي تدشين عدد من المشاريع الشاعر مسلم يسلم الوارد قصيدة شعرية، ثم يقدم نخبة من طلاب وطالبات إدارة التعليم بالمحافظة أوبريتًا وطنيًا ثم عرضًا مرئيًا بعنوان ((سوف نصل)) ثم يقدم فلكلورًا شعبيًا من أهالي المحافظة بعدها يتم تكريم الداعمين وهدية مقدمة من محافظ شرورة ومدراء الإدارات ومشايخ ونواب وأهالي المحافظة، وفي الختام تقدم العرضة السعودية.
المهرجان الشتوي
يدشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مهرجان شرورة الشتوي في عامه السادس، الذي تتخلله الكثير من العروض التي تجذب العديد من الزوار، من ضمنها إقامة معارض الأسر المنتجة، حيث يتم من خلالها عرض منتجاتهم أمام الزائرين، سعيًا منهم لتعريف زوار المهرجان بالحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد، وكذلك الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها، وفعالية هداد الصقور التي تشكل محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية، بمحافظة شرورة، في موقع تم تخصيصه بشرق شركة الكهرباء الواقعة على طريق شرورة الوديعة، وتم رصد 30 ألف ريال للمراكز الثلاث الفائزة، إضافة إلى العديد من الفعاليات أهمها مزاد ومغازرة الإبل وتحدي الصحراء للسيارات الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة.

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