جمعية البر تنظم معرضا للأسر المنتجة

(MENAFN
- Al Watan) تنظم جمعية البر الخيرية بشرورة المعرض الخاص بالأسر المنتجة، والمصاحب لفعاليات مهرجان شرورة الشتوي 2024، ويشتمل المعرض على مأكولات وأعمال يدوية تشارك فيه 20 أسرة منتجة، ويأتي المعرض بهدف تسويق إبداعات هذه الأسر في المشغولات والعطور والمأكولات، وذلك بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.
وتهدف الجمعية من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر التي تعد عنصرًا فاعلًا ومنتجًا بالمجتمع.
يذكر أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة، إيمانًا منها بتوفير كل عوامل النجاح للمعرض، باعتباره نافذة مهمة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة.
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