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جمعية البر تنظم معرضا للأسر المنتجة

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم جمعية البر الخيرية بشرورة المعرض الخاص بالأسر المنتجة، والمصاحب لفعاليات مهرجان شرورة الشتوي 2024، ويشتمل المعرض على مأكولات وأعمال يدوية تشارك فيه 20 أسرة منتجة، ويأتي المعرض بهدف تسويق إبداعات هذه الأسر في المشغولات والعطور والمأكولات، وذلك بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.
وتهدف الجمعية من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر التي تعد عنصرًا فاعلًا ومنتجًا بالمجتمع.
يذكر أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة، إيمانًا منها بتوفير كل عوامل النجاح للمعرض، باعتباره نافذة مهمة تسهم في تسويق منتجات الأسر المنتجة.

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