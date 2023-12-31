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تقسيم المناطق السكنية في المدينة لـ 4 فئات

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفر تنسيق بين هيئة تطوير المدينة المنورة وأمانة المدينة المنورة عن تقسيم المناطق السكنية من حيث البناء إلى 4 فئات، وفق اشتراطات وضوابط بناء تم تحديثها مؤخرًا، التي روعي فيها التوسعات الأخيرة للمسجد النبوي الشريف، وتزايد زوار وساكني المدينة، وتلبية لاحتياجات المواطنين والمطورين والمستثمرين مع المرونة في تطبيقها.
وتتقاطع جميع التقسيمات التي جرى إقرارها ضمن التحديث الأخير، في جملة من الاشتراطات العامة للبناء، سواءً كانت أراض سكنية أو تجارية، بحيث يجري تطبيق الاشتراطات الواردة ما لم يرد نص خاص بشأنها، ومن ضمن تلك الشروط أن يكون الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء 200م، والحد الأدنى لطول واجهة قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء على الشارع 10م، إضافة إلى أن يكون الحد الأعلى لنسبة بناء قطعة الأرض التي يصرح لها بالبناء 60% من إجمالي مساحة القطعة، ويكون الارتداد خُمس عرض الشارع، بحيث يكون 3 أمتار كحد أدنى و6 أمتار كحد أقصى، والحد الأدنى للارتداد من الجوار 2م إن وجد.
التقسيم
تضمن أول التقسيمات المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، هي المنطقة الواقعة داخل طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائري الثاني، وشمال طريق الهجرة باستثناء المنطقة المركزية، وتخضع لعدد من الاشتراطات من أبرزها أن يكون أقصى ارتفاع لها 5 أدوار، ويمكن الزيادة إلى 9 أدوار كحد أقصى، وفق ضوابط تعتمد على مساحة الأرض وعرض القطعة وعرض الشارع، على أن يستثنى من ذلك المنطقة الجزء الشمالي من مخطط الإسكان العام، فيكون أقصى ارتفاع فيه ثلاثة أدوار.
وحدد التحديث المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بأنها المنطقة الواقعة داخل حدود مرحلة التنمية العمرانية لعام 1450هـ، حسب النطاق العمراني للمدينة المنورة باستثناء المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وباستثناء المنطقة المركزية، ويشترط فيها للبناء أن يكون أقصى ارتفاع للبناء 3 أدوار، ويمكن زيادة الارتفاع إلى 5 أدوار كحد أقصى شريطة أن تكون مساحة الأرض 800م، وعرض القطعة على الشارع الرئيسي 20م، وعرض الشارع الذي تطل عليه قطعة الأرض 30 مترًا، وأن يكون الارتداد -إن وجد- 3 أمتار كحد أدنى، ويحدد التحديث الضواحي السكنية بأنها المقترحة ضمن المخطط الإقليمي للمنطقة، وتشمل ضاحية أبيار الماشي العاقول والعوينة، المندسة الصويدرة المليليح، الفريش والتي يكون أقصى ارتفاع للبناء فيها بـ3 أدوار في مختلف أحياء الضاحية السكنية الواحدة، وأقصى ارتفاع 4 أدوار على الطرق الرئيسية، التي يبلغ عرضها 30 مترًا فأكثر، على أن يكون أقصى ارتفاع 5 أدوار للعقارات الأمامية المطلة مباشرة على الطريق الرئيسي في الضاحية.
خدمات عامة
يختتم التحديث توزيع المناطق بالمناطق غير السكنية، والتي تخضع في اشتراطاتها للوائح والاشتراطات الخاصة بها، التي تصدرها الوزارة أو الهيئة، ومنها مناطق الخدمات العامة والإقليمية، والمناطق الصناعية، والمناطق الترفيهية الرياضية، ومناطق المرافق العامة، ومناطق الخدمات التجارية مرافق الضيافة السياحية، ومناطق الخدمات الأخرى.
الهدف من الاشتراطات
- مواكبة التطور العمراني.
- المحافظة على الذوق العام.
- حماية خصوصية الجوار.
- الحد من انتشار العشوائيات.
- معالجة التشوه البصري.
- دعم الأنسنة.

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