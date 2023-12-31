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آل شريم: تحول رقمي ينهض بالتعليم

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) رحب مدير عام التعليم بمنطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم، أصالة عن نفسه وعن منسوبي ومنسوبات التعليم في محافظة شرورة بالزيارة الميمونة للمحافظة التي بدأها أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه الزيارة الكريمة لأميرنا الغالي تأتي في إطار الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتلمس احتياجات المواطنين وتفقد أحوالهم في كل شبر من أرجاء الوطن المعطاء، وأكد آل شريم أنه بفضل هذه الرعاية الكريمة ومتابعة أمير منطقة نجران ونائبه شهد التعليم بالمحافظة تطورات متسارعة وتحولاً رقمياً ينهض بالتعليم بعد أن وضعت المملكة وقياداتها التعليم أولوية قصوى، وجعلت من الإنسان محوراً أساسياً لخططها التنموية، وأصبح الطالب السعودي منافساً عالمياً في المسابقات الدولية والمحافل العالمية، محققا لإنجازات عظيمة وقفزات تنموية كبرى في بلادنا خلال فترة وجيزة بفضل الله تعالى، ثم القيادة الحكيمة نحو مستقبل الوطن الغالي؛ وفي المقدمة رؤية المملكة 2030 بما تحمله من مبادرات ومشاريع نوعية رائدة في مختلف المجالات؛ ومنها قطاع التعليم؛ باعتباره مرتكزًا في بناء الإنسان والاستثمار البشري، وبمتابعة من وزير التعليم يوسف البنيان تواصل الوزارة نقلتها الحضارية الشاملة في تطوير التعليم وتحسين نتائج التعلم، وتعزيز قدرة قطاع التعليم على المنافسة عالمياً، إلى جانب تحقيق عديد من المنجزات، ومواصلة التقدم في مؤشرات الأداء العالمية.
وأكد مدير التعليم بمحافظة شرورة سعيد بن عوض القحطاني، أن لمتابعة واهتمام أميرالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، الدور الأكبر في تنمية وتطور المحافظة في كافة القطاعات الحكومية والأهلية وكان لقطاع التعليم نصيب من هذا التقدم والتميز في كافة المحافل على مستوى المملكة التي أصبحت أنموذجًا للتطوير والبناء المتوازن؛ باستثمار جميع الموارد المتاحة؛ في ظل التمسك بتعاليم ثوابت الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.
أوضح مدير التعليم بالمحافظة أنه تم افتتاح خمس روضات أطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية بشرورة والوديعة والأخاشيم وتماني بتكلفة بلغت 5.8 ملايين ريال تضم 26 فصلاً بمرافقها، وترميم مبنى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، وترميم مبنى المتوسطة الأولى، وصيانهةطارئة مبنى مدرسة الإمام نافع، وصيانة طارئة دورات مياه لمدرسة الملك خالد الابتدائية ومتوسطة حنين، وصيانة طارئة دورات مياه مبنى الشؤون التعليمية بنات، وصيانة طارئة لمبنى إدارة شؤون المباني (ملحق متوسطة حنين)، وصيانة طارئة بعمل سواتر للأسوار الآيلة للسقوط لعدد من المدارس، وافتتاح مدرسة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطفولة المبكرة 14 فصلاً، وافتتاح مدرسة أسامة بن زيد بسعة 20 فصلاً دراسياً وافتتاح مبنى الثانوية الأولى بسعة 20 فصلاً دراسياً وعقد صيانة وإصلاح وتشغيل المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة، وعقد نظافة المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة، عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المولدات الكهربائية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس النائية.
مشاركات طلابية
أضاف القحطاني، يواصل طلاب وطالبات المحافظة مشاركاتهم في مختلف المناسبات من خلال تجارب الجاذبية الصغرى مع رواد الفضاء، والحصول على مراكز في جائزة المواطنة المسؤولة ((جائزة الأميرة صيتة))، والحصول على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية في مسابقة بيبراس، وحصول طلاب التربية الخاصة على مراكز في مسابقات التربية الخاصة، واجتياز أكثر من 113 طالباً وطالبة من تعليم شرورة اختبار مقياس موهبة، وفوز فريق مدرسة أبي محجن الثقفي الثانوية بكأس بطولة منطقة نجران في كرة الطائرة، وفوز فريق مدرسة القيروان المتوسطة بكأس بطولة منطقة نجران في كرة السلة، والمشاركة في تفعيل المناسبات الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء لقيادتنا ووطننا المملكة العربية السعودية (الاحتفاء باليوم الوطني، الاحتفاء بيوم التأسيس، الاحتفاء بيوم العلم، الاحتفاء بذكرى البيعة للقيادة).
مبادرات نوعية
أشار القحطاني إلى أبرز المبادرات النوعية بتعليم شرورة، إذ تقدم الإدارة برنامجا تدريبيا للمعلمين والمعلمات عن الاستراتيجيات والنظريات الحديثة في التدريس، وجائزة إبهار للتميز لتحقيق أفضل الممارسات القيادية والإدارية والفنية والتعليمية والوصول إلى أعلى درجة في الجودة، ومبادرة تحسين، ومبادرة التوعية والتغيير الثقافي لأولياء الأمور، ومبادرة الملصق العلمي في تجويد استراتيجيات التدريس، ومبادرة نبيه، كما أقيمت عدد من الملتقيات للعمل التطوعي والإرشاد الطلابي والتربية الخاصة والإعلام وبرنامج خبرات والملتقى القانوني الأول والثاني وملتقى الدراسات والأبحاث وملتقى الإدارة المدرسية وكذلك ملتقى للوكالة المدرسية والملتقى السابع لذوي الإعاقة وملتقى تجارب وخبرات من الميدان والملتقى الإعلامي الأول، والتوسع في تطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في مدارس المنطقة للعام الدراسي الحالي 1444 بنسبة 100 %.
مشاريع تعليم شرورة
افتتاح 5 روضات أطفال ملحقة بالمدارس الابتدائية بشرورة والوديعة والأخاشيم وتماني بتكلفة بلغت 5.8 ملايين ريال تضم 26 فصلاً بمرافقها.
ترميم مبنى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية
ترميم مبنى المتوسطة الأولى
صيانه طارئة لمبنى مدرسة الإمام نافع
صيانة طارئة دورات مياه لمدرسة الملك خالد الابتدائية ومتوسطة حنين
صيانة طارئة دورات مياه مبنى الشؤون التعليمية بنات
صيانة طارئة لمبنى إدارة شؤون المباني (ملحق متوسطة حنين)
صيانة طارئة بعمل سواتر للأسوار الآيلة للسقوط لعدد من المدارس
افتتاح مدرسة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطفولة المبكرة 14 فصلاً
افتتاح مدرسة أسامة بن زيد بسعة 20 فصلاً دراسياً
افتتاح مبنى الثانوية الأولى بسعة 20 فصلاً دراسياً
صيانة وإصلاح وتشغيل المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة
عقد صيانة وإصلاح وتشغيل المولدات الكهربائية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس النائية
عقد نظافة المباني الإدارية بإدارة التعليم بمحافظة شرورة

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