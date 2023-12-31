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توحيد إجراءات الفسح بالغذاء والدواء

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن نظام خدمات الفسح يوفر للمستوردين الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء في نظام خدمات الفسح للهيئة، لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها للسوق السعودي، وإنهاء الإجراءات التي تقع تحت رقابة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تمتاز بتوحيد إجراءات الفسح لقطاعات هيئة الغذاء والدواء وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر، والرد على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، فضلا عن سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.
وأضافت الهيئة أن رحلة العميل للاستيراد تكون عن طريق تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام غد الموحد، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء، مع تعبئة بيانات المنتجات المراد استيرادها، ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة واتخاذ قرار الفسح.
مميزات الخدمة
01 توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة
02 إمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها
03 وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر
04 الرد على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي
05 سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية
06 السماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم

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