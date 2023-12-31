توحيد إجراءات الفسح بالغذاء والدواء

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- Al Watan) أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن نظام خدمات الفسح يوفر للمستوردين الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء في نظام خدمات الفسح للهيئة، لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها للسوق السعودي، وإنهاء الإجراءات التي تقع تحت رقابة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تمتاز بتوحيد إجراءات الفسح لقطاعات هيئة الغذاء والدواء وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر، والرد على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي، فضلا عن سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية، والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.
وأضافت الهيئة أن رحلة العميل للاستيراد تكون عن طريق تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام غد الموحد، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء، مع تعبئة بيانات المنتجات المراد استيرادها، ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة واتخاذ قرار الفسح.
مميزات الخدمة
01 توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة
02 إمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها
03 وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر
04 الرد على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي
05 سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية
06 السماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم
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