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مشاريع بلدية الوديعة تجمل بوابة المملكة مع اليمن

12/31/2023 11:27:50 PM
(MENAFN- Al Watan) قال رئيس بلدية الوديعة، المهندس قايد مبارك البريكي: ((يسرني باسمي ونيابة عن زملائي أن أرحب بأمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في زيارته التفقدية لمحافظة شرورة، التي تأتي ضمن حرص القيادة على الاهتمام بالمواطنين في كل مناطق المملكة، وذلك من أجل تحقيق متطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم)).
بنية تحتية
وأكد البريكي أن بلدية الوديعة حظيت كغيرها من البلديات التابعة لأمانة منطقة نجران بالاهتمام الوافر من قِبل أمير المنطقة والقيادة الحكيمة، مشيرا إلى تمتع المحافظة بالعديد من المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين ورفاهيتهم.
وأوضح أن مركز الوديعة كان له نصيب وافر من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أسوة ببقية المناطق والمحافظات - حيث شهد العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وتابع البريكي: ((بلدية الوديعة أولت الاهتمام بالبنية التحتية للمركز والقرى التابعة له، وكذلك معالجة التشوه البصري والعمل على أنسنة المدن، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالوديعة الحدودية)).
وأضاف أن بلدية الوديعة قامت بدراسة وطرح وترسية المشاريع الداعمة ذلك، لافتا إلى أن ​​المشاريع التي تم إنجازها هى مبان ومرافق بلدية - المرحلة الثانية، وكانت تكلفتها 2558077 ريالا سعوديا، بينما المشاريع الجارية تتضمن مشروع عقد الصيانة العلاجية والوقائية للسفلتة والأرصفة والإنارة، الذي بلغت تكلفته 4186230 ريالا.
وبالنسبة للمشاريع تحت إجراءات الترسية، فقد شملت مشروع سفلتة مخططات المنح - المرحلة الرابعة بتكلفة 6916771 ريالا، وكذلك مشروع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بتكلفة بلغت 981093 ريالا، ومشروع إنشاء ممشى بمركز الوديعة بتكلفة بلغت 1829247 ريالا، ومشروع تأهيل وصيانة الممشى الشمالي في مركز الوديعة بتكلفة 698625 ريالا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حديقة في مركز الوديعة بتكلفة بلغت 1822175 ريالا. أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فتتضمن مشروع إنشاء بوابة لمركز الوديعة، ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة، ومشروع صيانة المجسمات بمركز الوديعة.
مشاريع بلدية الوديعة ومشاريع تم إنجازها
مباني ومرافق بلدية الوديعة - المرحلة الثانية
المشاريع الجارية الصيانة العلاجية والوقائية للسفلتة والأرصفة والإنارة
مشاريع تحت إجراءات الترسية
سفلتة مخططات المنح - المرحلة الرابعة
مشروع معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري
إنشاء ممشى في مركز الوديعة
تأهيل وصيانة الممشى الشمالي بالمركز
إنشاء حديقة بالوديعة
المشاريع المستقبلية

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