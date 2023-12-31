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الأمن العام يكرم الرياضيين أصحاب الإنجازات

12/31/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - نظمت مديرية الأمن العام اليوم الرياضي السنوي للعام (2023)، في صالة الاتحاد الرياضي للشرطة، حفلا تكريميا للمتفوقين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، تقديرا لجهودهم، وحثهم على مواصلة البحث عن الإنجازات.
وتم تكريم رياضيي الأمن العام الذين حققوا إنجازات رياضي خلال العام (2023)، واشتمل الحفل التكريمي الذي حضره مندوباً عن مدير مديرية الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، مدير مديرية الدفاع المدني على مباراة لخماسيات كرة القدم جمعت فريق مديرية الأمن العام وفريق كلية التربية الرياضية - الجامعة الأردنية -، وقدمت موسيقات الأمن العام عروضا موسيقية استعراضية .
وفي نهاية الاحتفال، وزع راعي الحفل الكؤوس والدروع التقديرية على مستحقيها وهم: النقيب فارس العساف - الحاصل على جائزة أفضل مدرب عربي للتايكواندو واللاعبة ثروت الحجاج - الحاصلة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية واللاعب نبيل المقابلة - الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية. واللاعبة جوليانا الصادق - المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وحافظت وحدة أمن الملاعب على كأس مدير الأمن العام للتفوق الرياضي للعام الثالث على التوالي، فيما جاءت ثانية، قيادة درك المهام الخاصة، وحصلت قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر على المركز الثالث.
فيما حلت قيادة الشرطة الخاصة بالمركز الأول على تشكيلات مديرية الأمن العام كافة، ضمن اختبارات اللياقة البدنية للعام (2023)، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
- إدارات مديرية الأمن العام، المركز الأول: قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر.
- مديريات الشرطة، المركز الأول: مديرية شرطة الرمثا.
- مديرية الدفاع المدني، المركز الأول: مديرية دفاع مدني البلقاء.
قيادة قوات الدرك، المركز الأول: قيادة درك الشرق.
- مراكز تدريب وإدارات قيادة قوات الدرك، المركز الأول: شعبة العمليات.
- مراكز تدريب وإدارات مديرية الدفاع المدني، المركز الأول: مركز تدريب دفاع مدني الشمال.

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