بيريز لمبابي: قطار ريال مدريد سيمر لآخر مرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأحد، أن ريال مدريد سيبدأ مفاوضاته لآخر مرة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، سعيا لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الإسباني.
وبحسب "آس"، سيبدأ الفصل الأخير من مسلسل مبابي عندما يدخل يوم الاثنين، لأنه سيصبح قائد فرنسا لاعبا حرا ويمكنه التوقيع مع أي فريق مع دخوله آخر 6 أشهر من عقده.
وأضاف التقرير: العبارة التي تقال داخل النادي "قطار ريال مدريد سيمر لآخر مرة"، لأن الفريق الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لا يريد أعذار جديدة من مبابي، وعام 2024 الفرصة الأخيرة للفرنسي، وإدارة النادي واضحة جدا هذه المرة، حيث ستقدم عرضا به موعدا نهائيا، وهو يوم 15 يناير المقبل، للحصول على رد من قبل مبابي، أو سيكون الهدف إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.-(وكالات)
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