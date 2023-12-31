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بيريز لمبابي: قطار ريال مدريد سيمر لآخر مرة

12/31/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأحد، أن ريال مدريد سيبدأ مفاوضاته لآخر مرة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، سعيا لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الإسباني.
وبحسب "آس"، سيبدأ الفصل الأخير من مسلسل مبابي عندما يدخل يوم الاثنين، لأنه سيصبح قائد فرنسا لاعبا حرا ويمكنه التوقيع مع أي فريق مع دخوله آخر 6 أشهر من عقده.
وأضاف التقرير: العبارة التي تقال داخل النادي "قطار ريال مدريد سيمر لآخر مرة"، لأن الفريق الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لا يريد أعذار جديدة من مبابي، وعام 2024 الفرصة الأخيرة للفرنسي، وإدارة النادي واضحة جدا هذه المرة، حيث ستقدم عرضا به موعدا نهائيا، وهو يوم 15 يناير المقبل، للحصول على رد من قبل مبابي، أو سيكون الهدف إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.-(وكالات)

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