Monday, 01 January 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية: مساع لتطوير التوجيهي.. واستحدات مسارات تعليمية جديدة

12/31/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر بينما ندخل العام الجديد 2024، لم يكن العام الماضي عاديا على وزارة التربية والتعليم، بل كان متخما بملفات عديدة للوزارة، فبرغم انه كان مثقلا بما خلفته جائحة كورونا من تبعات ما تزال آثارها قائمة لم تنته، فإن إرثا ضخما من القضايا يصعب تجاوزه بين ليلة وضحاها، بل يتطلب مزيدا من الوقت لتحقيق مسارات إصلاح التعليم، للوصول الى مخرجات نوعية في التعليم.
فمن التعديلات على نظام الثانوية العامة (التوجيهي)، مرورا بوضع دليل وطني لإجراءات الحد من التسرب المدرسي، ومساعي تطوير التعليم المهني، عبر استحداث تخصصات جديدة فيه، وتغيير المناهج، والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، وغيرها، من التعديلات والتوجهات، فإن هذه الملفات تعد الأبرز بما شهدته من تعديلات ومحاولات لتطويرها العام الماضي، في مسعى للنهوض بالشأن التعليمي، وفق تصور خبراء في التربية.
وقد شهد العام الماضي، تعديلا جوهريا في نظام التعليم الثانوي، إذ بدأ العام الدراسي، بقبول الطلبة بعد نهاية الصف التاسع في مسارين تعليميين فقط، هما المساران: الأكاديمي والمهني الجديد (BTEC).
الشكل الجديد لامتحان الثانوية العامة، سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الـ11، بحيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة وفق الخطة الدراسية، وسيحتسب النجاح في جميع المباحث كمتطلب أساسي للتقدم لامتحان "التوجيهي" بجزئه الأول، والذي سيخصص لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة"، بحيث يكون هناك 4 مباحث للثقافة المشتركة: التربية الإسلامية، اللغتان العربية والانجليزية، وتاريخ الاردن، وسينتهون من دراستها في هذا الصف، مؤكدا ان عدد الحصص الدراسية لطلبة الـ11 سيبلغ 32 حصة.
وفي الصف الـ12، سيختار الطالب في العام الدراسي 2025/ 2026، الحقل التعليمي والتخصص الجامعي الذي يرغب به، وفقا لقدراته وميوله، بحيث يوفر ذلك 6 حقول: الصحي، الهندسي، العلوم والتكنولوجيا، اللغات والعلوم الاجتماعية، القانون والعلوم الشرعية، الأعمال، الى جانب دراسته: المهارات الرقمية، و6 مباحث تخصصية يختارها هو، وبعد نجاحه مدرسيا يتقدم للامتحان الوزاري في جزئه الثاني بـ4 مباحث، يختارها حسب التخصص الذي يرغب به في الجامعة.
وحدد النظام الجديد، المباحث التخصصية للحقول الدراسية والتي يستطيع الطالب الاختيار من ضمنها وهي: الرياضيات، العلوم الحياتية، الكيمياء، الفيزياء، علوم الارض والبيئة، اللغة العربية (التخصص)، التربية الإسلامية (التخصص)، لغة إنجليزية متقدمة، علما اجتماع ونفس، رياضيات الأعمال، الثقافة المالية، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا.
وبشأن المسار المهني الجديد، بدأت الوزارة منذ العام الدراسي الماضي، بتطبيق "مشروع التعليم المهني المطور)، أو "بي تك"، إذ يتميز بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، وهو برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، يعزز مهارات القرن الـ21، والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل.
وطرح هذا المسار: 6 تخصصات جديدة، في تخصصات: الأعمال والتكنولوجيا والهندسة والتجميل والضيافة والزراعة، بينما سيستحدث: 4 تخصصات جديدة العام الحالي، وهي: السياحة والسفر والبناء والفن والتصميم الوسائط الإبداعية.
وتسبب بدء العام الدراسي بشكل مبكر في 20 آب (أغسطس) الماضي، بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، للحد من الفاقد التعليمي، بزيادة 10 أيام دراسية في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إذ تستمر خطة معالجة الفاقد منذ العام الدراسي الماضي لـ3 سنوات، قابلة للتمديد، وفق ما سيرصد في الميدان التربوي بالتغذية الراجعة.
وبشأن التسرب المدرسي، وضعت الوزارة دليلا وطنيا للحد منه، انسجامًا مع قانوني التربية والتعليم وحقوق الطفل والإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث.
وفي ملف تطوير المناهج، قام المركز الوطني لتطوير المناهج، بتغيير عدد من الكتب الجديدة لعدة مباحث، كما سيتقبل العام الدراسي 2024-2025 كتبا جديدة لعدة مباحث، كما ستكون هناك كتب جديدة لمباحث: اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية للصفوف الـ2، و5، و8، و11، واللغة الإنجليزية للصفوف الـ1، و3، و5، و7، و9، و11، كذلك سيطرح مبحث المهارات الرقمية لأول مرة للصفوف الـ7، و9، و11.
الخبير التربوي د. عايش النوايسة قال، إن العام الماضي شهد تحولات في الوزارة، يتعلق بتطوير نظام "التوجيهي"، واستحداث تخصصات في المسارين الأكاديمي والمهني، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستجابة للتطورات العالمية بشأن النمو الاقتصادي، والحاجة لفرص عمل والمواءمة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل.
وأكد النوايسة، أن هناك مساعي لجعل "التوجيهي" امتحانا الكترونيا، وقد بدأت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج بإعداد بنك أسئلة.
وبشأن الاختبارات الدولية، أوضح أن نتائج اختبار برنامج التقييم الدولي للطلبة "بيزا" التي أعلنت مؤخرا، أظهرت تراجعا في أداء طلبة الأردن (دورة 2022) بمقدار 39 نقطة في الرياضيات و77 نقطة في القراءة و54 نقطة في العلوم، عازيا ذلك إلى أن ذلك جاء بعد جائحة كورونا والتعلم عن بعد، منوها إلى أن الوزارة تبنت حلولا، منها معالجة الفاقد التعليمي والاختبارات التشخيصة في: الرياضيات واللغة العربية.
ولفت إلى أن الوزارة، توسعت في رياض الأطفال الحكومية بإنشاء مناهج خاصة وتدريب وتأهيل المعلمين لهذه المرحلة.
وتحدث الخبير التربوي صالح البركات، عن أهمية إصدار الوزارة دليلا وطنيا للحد من التسرب المدرسي، لاستخدامها من مديري المدارس والمرشدين التربويين، باعتباره إجراء علاجيا لمعالجة الفاقد التعليمي، بزيادة عدد الأيام الدراسية والساعات التعليمية، هدفه رفع التحصيل المعرفي للطلبة.

MENAFN31122023000072011014ID1107673132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث