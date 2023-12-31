Monday, 01 January 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكميلية التوجيهي: أسئلة تراعي الفروق الفردية نسبيا

12/31/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر في اليوم الثالث للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، ساد ارتياح نسبي بين الطلبة، جراء نوعية الأسئلة التي قدمتها ورقة الامتحان.
وواصل أمس 3651 طالبا، تأدية الامتحان في علوم الأرض والبيئة (علمي)، وتاريخ العرب والعالم (الأدبي)، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي والسيرة النبوية (الشرعي).
في حين امتحن (الصناعي) في الرسم الصناعي، و"الزراعي" في الإنتاج الحيواني، و"الفندقي" و"السياحي" في الدوائر والتدبير، كما تقدم "الاقتصاد المنزلي" في الإدارة والسلامة المهنية.
وأبدى طلبة ارتياحهم لسير مجريات الامتحان ومستوى الأسئلة، لافتين إلى أن معظم القاعات، شهدت "أجواء مريحة وهادئة، وسط انضباط ملحوظ من طلبة ومراقبين".
من جهتهم، أشار الطلبة حمزة فادي، ومجد عثمان، وعلي حياصات (أدبي)، إلى أن الأسئلة سهلة ومباشرة ومشابهة لأسئلة في سنوات سابقة، وهي مستقاة من المقرر المدرسي، لافتين إلى أن المدة الزمنية كافية، وجزء من الطلبة تمكنوا من إنهاء الإجابة قبل نهاية الوقت، فيما رأينا بعض الطلبة، قد تأخروا في إجاباتهم، وهذا مرده قدراتهم الفردية.
وبين الطالب حامد رشدي (شرعي)، أن أسئلة الامتحان، لم تكن صعبة، وإن بدا بعضها بحاجة لوقت أطول، إلا أنها جميعا جاءت من الكتاب المدرسي، وراعت الفروقات الفردية بين الطلبة.
وأكد الطلبة أحمد رواشدة، سعدون سعيدات (علمي)، أن الأسئلة كانت متوسطة، مع أنها من ضمن المقرر المدرسي، لافتين إلى أن المدة الزمنية كانت شبه كافية، مشيرين إلى أن المتمكن من دراسته يمكنه أن يجيب عليها.
وبين طلبة الفروع: الصناعي والزراعي والفندقي، أن مستوى الأسئلة التي أجابوا عليها، كانت من المنهاج المقرر ولا غموض فيها ومباشرة. وقال مازن فريد (صناعي) إن الأسئلة مستمدة من المنهاج، ويمكن للمتمكن من دراسته الإجابة عليها بسهولة، ورأى محمود الدعجة (زراعي)، أن المدة الزمنية للامتحان كانت بالنسبة له مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.

MENAFN31122023000072011014ID1107673131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث