15 % زيادة موازنة مياهنا في 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إيمان الفارس ارتفعت موازنة شركة مياهنا للعام الحالي 31,478 مليون دينار، لتبلغ 234,41 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 202,93 مليون، وبزيادة بلغت 15 %.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، ارتفعت نفقاتها الجارية 20,847 مليون، لتبلغ 197,9 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 177 مليونا.
وبذلك ارتفعت، نفقاتها الجارية للعام الحالي 12 % مقارنة بموازنة العام الحالي.
أما مخصصات النفقات الرأسمالية، فارتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 36,500 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 25,869 مليون، وبزيادة قيمتها 10,631 مليون.
وعزا مشروع قانون الموازنة أسباب زيادة مخصصات نفقات "مياهنا" الجارية، إلى زيادة تعويضات العاملين 1.5 مليون، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، وزيادة بند استخدام السلع والخدمات 3.22 مليون (الكهرباء والمحروقات وصيانة السيارات والآليات ولوازمها، ومواد وخامات)، بالإضافة لزيادة بند النفقات الأخرى 2.48 مليون (بندا المساهمات، ومكافآت لغير الموظفين).
كما أورد مشروع القانون، مبررات لزيادة مخصصات نفقاتها الرأسمالية، بحيث تركزت في زيادة مخصصات المشاريع المستمرة، وابرزها زيادة مخصصات مشاريع صيانة وتحديث مباني الشركة 2.4 مليون، وتوسعة خطوط مياه بـ4.5 مليون.
كما زادت مخصصات المشاريع الملتزم بها، كمشاريع حماية الآبار والخزانات 450 ألفا، وتنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار بـ668 الف، ورصد مخصصات مالية لمشاريع انشاء مبنى جديد للشركة بـ1.5 مليون، ومشروع تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في البلقاء بـ250 الف.
وتضمن المشروع، أبرز أولويات الشركة، المتمثلة بتوفير مياه صالحة للشرب، بإنشاء محطات معالجة مياه، وإنشاء واستبدال شبكات وخطوط مياه وإعادة تأهيلها، وحفر واستئجار الآبار وإعادة تأهيلها، وتأمين صهاريج لنقل مياه صالحة للشرب، وتوفير خدمات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بانشار محطات، وإعادة تأهيلها، وإنشاء وتمديد خطوط الصرف الصحي.
يذكر أن شركة مياهنا تأسست عام 2006 كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني لعام1997 وتعديلاته، وهي مملوكة بالكامل لسلطة المياه الاردنية بنسبة 100 % التي تشكل الهيئة العامة للشركة ممثلة بمجلس إدارة سلطة المياه، والمحددة مهامه وفقا لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات، ما يضع "مياهنا" على أنها وحدة حكومية باعتبارها شركة مملوكة للحكومة.
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