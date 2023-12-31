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15 % زيادة موازنة مياهنا في 2024

12/31/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس ارتفعت موازنة شركة مياهنا للعام الحالي 31,478 مليون دينار، لتبلغ 234,41 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 202,93 مليون، وبزيادة بلغت 15 %.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، ارتفعت نفقاتها الجارية 20,847 مليون، لتبلغ 197,9 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 177 مليونا.
وبذلك ارتفعت، نفقاتها الجارية للعام الحالي 12 % مقارنة بموازنة العام الحالي.
أما مخصصات النفقات الرأسمالية، فارتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 36,500 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 25,869 مليون، وبزيادة قيمتها 10,631 مليون.
وعزا مشروع قانون الموازنة أسباب زيادة مخصصات نفقات "مياهنا" الجارية، إلى زيادة تعويضات العاملين 1.5 مليون، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، وزيادة بند استخدام السلع والخدمات 3.22 مليون (الكهرباء والمحروقات وصيانة السيارات والآليات ولوازمها، ومواد وخامات)، بالإضافة لزيادة بند النفقات الأخرى 2.48 مليون (بندا المساهمات، ومكافآت لغير الموظفين).
كما أورد مشروع القانون، مبررات لزيادة مخصصات نفقاتها الرأسمالية، بحيث تركزت في زيادة مخصصات المشاريع المستمرة، وابرزها زيادة مخصصات مشاريع صيانة وتحديث مباني الشركة 2.4 مليون، وتوسعة خطوط مياه بـ4.5 مليون.
كما زادت مخصصات المشاريع الملتزم بها، كمشاريع حماية الآبار والخزانات 450 ألفا، وتنفيذ محطات ومعالجة مياه وحفر آبار بـ668 الف، ورصد مخصصات مالية لمشاريع انشاء مبنى جديد للشركة بـ1.5 مليون، ومشروع تأهيل وتحسين شبكات وخطوط الصرف الصحي في البلقاء بـ250 الف.
وتضمن المشروع، أبرز أولويات الشركة، المتمثلة بتوفير مياه صالحة للشرب، بإنشاء محطات معالجة مياه، وإنشاء واستبدال شبكات وخطوط مياه وإعادة تأهيلها، وحفر واستئجار الآبار وإعادة تأهيلها، وتأمين صهاريج لنقل مياه صالحة للشرب، وتوفير خدمات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بانشار محطات، وإعادة تأهيلها، وإنشاء وتمديد خطوط الصرف الصحي.
يذكر أن شركة مياهنا تأسست عام 2006 كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الشركات الأردني لعام1997 وتعديلاته، وهي مملوكة بالكامل لسلطة المياه الاردنية بنسبة 100 % التي تشكل الهيئة العامة للشركة ممثلة بمجلس إدارة سلطة المياه، والمحددة مهامه وفقا لأحكام النظام الأساسي وقانون الشركات، ما يضع "مياهنا" على أنها وحدة حكومية باعتبارها شركة مملوكة للحكومة.

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