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تحذير من تناول فطر البراري دون معرفة إن كان ساما ؟

12/31/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات بعد حادثة تسمم 45 مواطنا الاخيرة، غالبيتهم من لواء بني كنانة في محافظة إربد وجزء آخر من محافظة البلقاء، دعا الاتحاد العام للمزارعين الى إطلاق الجهات المختصة حملات توعوية حول مخاطر إقدام مواطنين على تناول الفطر البري من دون دراية بما اذا كان ساما أو غير سام، في وقت حذر فيه المركز الوطني للبحوث الزراعية من صعوبة التمييز بين الفطر السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، لا سيما وأن هناك أنواعا منه ذات سمية عالية وقاتلة تنتشر في براري الأردن.
مدير عام المركز د. نزار حداد، أكد صعوبة التمييز بين الفطر السام وغير السام، أكان ذلك عن طريق طعمه أو شكله، الى جانب أن السم في الفطر، لا يفقد فعاليته بعد الطهي أو عند تجميده أو تعليبه، وتؤثر سموم سلباً على جسم الانسان، وأحيانا تؤدي للوفاة.
كما بين الباحث في المركز بقسم وقاية النبات د. أنس الشديفات، ان للفطر البري السام صفات، يجب على المواطنين معرفتها، وأهمها أن الفطر السام، داكن ووجهه العلوي على هيئة اسفنجية، علاوة على ذلك، هناك نوع من السام، يتميز بأنه ذو خياشيم بيضاء في المنطقة الواقعة تحت قبعة الفطر، بالإضافة إلى تميزه باللون البني المائل الى السواد، أو البني الغامق، وعند الضغط على قبعة الفطر، يتغير لونه إلى لون آخر، وهناك أنواع من الفطر السام، ذات لون أصفر، تتميز برائحتها الكريهة.
وأضاف الشديفات، أن هذه الصفات لأنواع من الفطر السام، لا تعني أن من يقدم على جمعه من اجل تناوله، قد يكون ملماً في التمييز بين السام وغير السام منه، لافتا الى أن المركز يعكف على تنفيذ دورات تدريبية لإنتاج الفطر منزلياً، اذ يعد انتاج الفطر مصدر دخل للأفراد، كما يتطلع الى إنشاء مشاريع فطر انتاجية، ونشر ثقافة استهلاكه لما يتمتع به من فوائد غذائية.
ودعا الخبير في علوم الفطر في المركز د. رائد خريس، إلى عدم استهلاك الفطر البري في لم تكن لدى من يجده أي معرفة به، او أي شكوك بماهيته، إذ يتوجب على من يتعامل مع الفطر، ان يكون على دراية وخبرة بأنواع الفطر السام وغير السام.
ولفت خريس، إلى انتشار انواع من الفطر السام في البراري على نحو واضح، وأن مشروع إتقان وفرز أنواع الفطر الصالح للاستهلاك بطريقة آمنة وسهلة، يمكن التدرب عليها، والتعرف عليها، كذلك فإن طريقة انتاج الفطر منزلياً ومن دون استخدام معدات مكلفة، أو إضافية، يسيرة، اذ يعد مشروع انتاج الفطر منزليا، رياديا.
من جهته، دعا مدير عام الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران، الى إطلاق حملات توعوية حول مخاطر تناول الفطر البري بون معرفة بما اذا كان ساما او غير سام، لا سيما وأن هناك أنواعا منه ذات سمية عالية في الأردن، وذلك حسب آراء باحثين في هذا المجال، الذين يؤكدون ان توجد أنواع من الفطر سامة، تؤدي الى الموت تنتشر في براري الأردن.
وأضاف العوران، ان فطر البراري يبدأ بالظهور بين كانون الأول (ديسمبر) وحتى منتصف آذار (مارس)، ويعتمد ذلك على الموسم المطري، مشيرا الى أنه للتعرف على الفطر، يمكن تذوقه قبل تناوله بطرف اللسان، فإذا كان لاذعا فهو سام، ويجب الابتعاد عنه.
وأضاف، هنا تجب الإشارة إلى أنه لا بد من غسل الفطر قبل تناوله، أو طهيه، ويفضل طهيه، فوجود الجراثيم يؤدي إلى التسمم، لذا، لا بد من إطلاق حملات توعوية تنفذها جهات مختصة والإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة بالمحافظات، الى جانب عقد دورات تثقيفية في المدارس لتوعية المواطنين بالفطر وانواعه واهمية انتاجه.
هذا، وكان أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول، مغادرة من تمموا جراء تناولوا فطرا بريا ساما قبل ايام، واسعفوا الى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة في إربد، كذلك في البلقاء، لافتا الى أن هناك 3 % فقط من الفطر في المنطقة غير سام فقط، وما تبقى فهو سام وخطر.
وأكد أنه من الصعب تمييز الفطر السام عن غير السام وعملية التيقن مما اذا كان الفطر ساما من عدمه، تتطلب وجود اختصاصي زراعي، قادر على التفريق بين أصناف الفطر، ومعرفة سميته.
فيما قال مدير مديرية صحة محافظة اربد د. شادي بني هاني، ان حالات التسمم الغذائي التي أصابت 45 مواطنا، تبين أنها ناجمة عن تناول فطر بري سام، جمع من الأودية، مبينا ان هنالك انواعا من الفطر البري السام، تنمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين السام منها وغير السام، سواء عن طريق الطعم او الشكل، كما أكد أن سم الفطر لا يزول بالطهي او بالتجميد، مضيفا بأن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور أعراض السم، قد تحتاج الى ساعات او ايام.

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