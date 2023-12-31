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هل يفلح الاحتلال بإخراج الأونروا من غزة؟

12/31/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عدّ خبراء في القانون الدولي أنّ استهداف الاحتلال الصهيوني لمرافق وكالة الغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، إنما هو دليل مادي بيّن، يمكن الاعتماد عليه أمام المحاكم الدوليّة، في إثبات جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها هذا الاحتلال في فلسطين.
وأضافوا بأنّ استهداف عمل الأونروا في غزّة وإغلاق منشآتها، يعد "جريمة ضد الإنسانيّة"، حيث إن الإغلاق يعني إجبار المدنيين الذين يحتمون فيها على تركها على "التهجير القسري للمدنيين"، كما يعني تجويع الناس ومنع إدخال المساعدات للمدنيين، وفي الحالتين تعتبران "جريمة ضد الإنسانيّة".
وذهب الخبراء إلى أنّ استهداف الأونروا التي تعتبر منسقا للهيئات الإنسانيّة الأخرى مثل منظمة الصحّة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، هو دليل مادي آخر على أنّ الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة في قطاع غزّة.
واعتبروا أن هذا الاستهداف في قطاع غزّة هو محاولة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة وقضيّة اللاجئين، حيث يتم العمل على إجبار المدنيين على الهجرة القسرية.
وكانت قناة 12 الصهيونية أكدت أنّ تقريرا إسرائيليا كشف عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يُعد خطة لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حالياً.
وذكرت أنّ هذا التقرير الصادر عن وزارة الخارجية هو "شديد السرية"، ويشمل توصيات بأن تجرى تلك الخطة على 3 مراحل، "الأولى تكمن في الكشف عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية".
أما المرحلة الثانية فتتمثل في تقليص عمليات الأونروا، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.
وستكون المرحلة الثالثة عبارة عن "عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب".
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلاميّة الدكتور عبد السلام الهماش إن الاحتلال عمليّا لا يمكن أن يطبّق هذه الخطّة، وما تصريحات نتنياهو حول هذا القرار إلّا من باب التسويق أمام الرأي العام الداخلي حتى يغطي على الهزائم التي لحقت بالجيش الصهيوني في أرض الميدان، مضيفاً أنّ نتنياهو بات يخرج بتصريحات جديدة ويضع أهدافا من باب التخبّط فقط، وهي أفكار غير قابلة للتطبيق.
ويرى الهمّاش أنّ قوات إسرائيل هي "قوات احتلال" بموجب قواعد القانون الدولي واتفاقيّة لاهاي لعام 1907، وبالتالي فهي لا تستطيع ممارسة سيادة على أي اقليم محتل، وكل القرارات التي تؤثر على هذا الاقليم ليست من صلاحياتها، حيث يعتبر ذلك مخالفة للقانون الدولي العام.
وأوضح أن الهيئات الإنسانيّة جاءت بقرار دولي وليس صهيوني، ووكالة الأونروا كانت أسست لإغاثة "اللاجئين الفلسطينيين"، وهي فئة خاضعة للقانون الدولي، وأي اعتداء عليها أو على منشآتها يصب في "جريمة الحرب" لأنّ هذه الوكالة محميّة بموجب القانون الدولي.
وأضاف أنّ إنهاء عمل الأونروا في غزّة وإغلاق منشآتها واستهدافها له أيضا بعد آخر من حيث إنّه "جريمة ضد الإنسانيّة"، موضحا أنّ إغلاق المنشآت يعني إجبار المدنيين الذين يحتمون فيها على ترك هذه المنشآت؛ أي "التهجير القسري للمدنيين"، ومن جهة أخرى فإنّ إغلاق المرافق يعني تجويع الناس ومنع إدخال المساعدات للمدنيين، وفي الحالتين تعتبران "جريمة ضد الإنسانيّة".
ناهيك عن أنّ الأونروا تعتبر منسقا للهيئات الإنسانيّة الأخرى مثل منظمة الصحّة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدا أن إغلاق مرافق الأونروا هو "دليل مادي على أنّ الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة" في قطاع غزّة.
وقال الهمّاش إنّ سلطة الاحتلال لا تستطيع إغلاق مؤسسة أنشئت بقرار دولي، أي إنّها تخالف بذلك التزاماتها أمام الأمم المتحدة، والتي تقضي بتنفيذ قراراتها، وبالتالي لا بد أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً تجاه هذا السلوك من قبل الكيان الصهيوني، وعليها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وعدّ أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف للأونروا في قطاع غزّة يأتي من باب "تصفية القضيّة الفلسطينيّة"، وتصفية قضيّة اللاجئين، من خلال ضم أراضي غزّة للكيان، وفرض سيطرته الكاملة على القطاع الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين.
وأكد أن فشل المنظومة الإنسانية في غزة يتطلب إعادة فكرة توفير الحماية للهيئات التي تقدم المساعدات، من خلال قوات دولية محايدة ترافق هذه الهيئات وموظفيها.
بدوره، قال الخبير الحقوقي كمال المشرقي إنّ الدعوة لإخراج الأونروا من قطاع غزّة، أو أي منظمة إنسانيّة أخرى، هو استمرار لسجل الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وهو مؤشّر على أنّ الكيان ما يزال يقوّض القانون الدولي وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة، وهو ما يعدّ إنذارا ودليلا على بشاعة الجرائم التي يقوم بها هذا الكيان.
ودعا المشرقي إلى ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم الكيان، موقفا لوقف الهمجية والممارسات التي تنذر بكارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ من قبل.
وقال: "لا ينكر أحد أنّ الكيان هو محتل للأراضي الفلسطينة بموجب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ويعزز ذلك واقع الممارسات لهذا الكيان على أرض الواقع من خلال ارتكابه جرائم الفصل العنصري، والإبادة الجماعيّة، وجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم الحصار التي تشكل جميعها ممارسات تخالف القيم الإنسانية، والأعراف الدولية، وبالتالي ليس من الغريب أن ينتهج هذا الكيان دعوة لوقف عمل المنظمات الإنسانية ومنها الأونروا التي تقوم بدور إنساني كبير لشعب أعزل يقاوم الاحتلال بجوعه وعطشه؛ لإيمانه بأنه يملك الحق في تقرير مصيره والتحرر من احتلال يعتبر الأطول في التاريخ.
وأكد أنه يجب العمل والضغط من خلال الدول الكبرى- التي تعد الذراع الرئيس للاحتلال للاستمرار في جرائمه - لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين.
وأضاف بأن وقف عمل المنظمات الإنسانيّة لهو دليل واضح يمكن الاعتماد عليه في تأكيد ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في غزة والضفة، وتؤخذ في جانب البيانات وقواعد الإثبات، خصوصا أنّ هناك قضايا مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وثمة قضيّة تم تسجيلها من قبل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل.
ويرى المشرقي أنّ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة قبل أسابيع استخدام حقه بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ما هو إلّا دليل قاطع على أن الكيان الصهيوني ينفذ جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
يشار هنا إلى أنّ المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، كان قد ردّ على الادعاءات الصهيونية التي تتهم المنظمة بمساعدة حماس، ونقل بعض المساعدات الإنسانية إليها مباشرة، بأن "إسرائيل خلقت تياراً من المعلومات المضللة، ولا أساس لها من الصحة".
وأكد أنه "حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم، قيدت السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال القصف وتعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت لفترات طويلة".
بدورها قالت الأونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم "المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين"، كما أعلنت في وقت سابق مقتل 132 من موظفيها جراء الحرب في قطاع غزة.

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