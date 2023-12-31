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بعد فشل مركب.. متى تنتهي الوحشية الصهيونية؟

12/31/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي تقترب الحرب الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، من إتمام شهرها الثالث، وسط تعمق مأزق الكيان، وازدياد حالة التخبط والتناقض على المستوييْن السياسي والعسكري، وذلك في ظل استمرار الفشل بتحقيق أي من الأهداف المعلنة للحرب، وتحديدا القضاء على حركة المقاومة الاسلامية - حماس، وتحرير أسرى الكيان من قبضة المقاومة بالقوة.
ولا شك، أن استمرار هذا الفشل، يضاعف الضغط على حكومة الحرب في الكيان، إن كان بشأن ملف اسراه، أو الاضطرار لاستعادتهم عبر صفقات، تفرض المقاومة شروطها في قطاع غزة، وإن كان أيضا بملف كلفة الحرب وتبعاتها، وسط تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، وإلحاقها أضرارا بالغة على مستوى القتلى والجرحى من جنود الاحتلال، بالإضافة إلى الكلف المالية والاقتصادية الباهظة، وانعدام الأمن والاستقرار في مجتمع الكيان، ناهيك عن الضغط الدولي الرافض لاستمرار حرب الإبادة الجماعية.
ومن وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، فإن "خيار احتلال غزة أو البقاء فيها، لا يجد الكيان من يؤيده فيه، حتى من أقرب حلفائه، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية".
لكن السؤال الذي يقفز إلى الواجهة كما يقول الرنتاوي لـ"الغد"، هو "كيف ومتى سينسحب جيش الاحتلال؟"، معتبرا بهذا الخصوص أن "عملية الانسحاب، ستكون بشكل تدريجي، بدءا من المدن ومناطق الكثافة السكانية، بحيث لا يستطيع إبقاء جيشه، عرضة للهجمات والضربات والخسائر وحرب الاستنزاف التي تنفذها المقاومة الفلسطينية".
وأضاف، أن "توقيت ذلك يرتبط بمدى قدرة الكيان، على تحمل حجم الخسائر، وتحديدا البشرية منها، وما لذلك من تداعيات على مستوى رأيه العام، والخلافات داخل المستوى السياسي والحكومة ومجلس الحرب، أو بين الحكومة والمعارضة".
الرنتاوي يرى أن "الكيان، ربما يحتفظ لبعض الوقت بوجود عسكري في المناطق غير الكثيفة سكانيا، وهي الزراعية المحيطة بالقطاع، وربما تحتفظ ببعض الوجود العسكري في منطقة وادي غزة، وهذه أيضا منطقة غير كثيفة سكانيا، لكنها مهمة إستراتيجيا، إذ تفصل شمال القطاع عن جنوبه".
وقال، "فيما يتعلق بالمناطق السكنية الكثيفة، حتى في المدن المهدمة في شمال غزة، أعتقد بأن البقاء فيها ليس خيارا واردا لدى الاحتلال، إذ بدأنا نرى الآن إعادة انتشار لقواته في كثير من المناطق التي دخلها ودمرها، والسبب هو ما يلحق به من خسائر، سواء في شمال غزة أو وسطها أو جنوبها"، مشددا على أن "الكيان، لن يستطيع البقاء في غزة عسكريا وميدانيا، ولا حتى سياسيا".
وفي رده على سؤال حول تصريحات قادة الكيان حول طول مدة الحرب والتمسك بأهدافها المعلنة، لا سيما من رئيس الوزراء المتطرف بنيامين نتنياهو، أكد الرنتاوي أن لـ"نتنياهو أن يقول ما يريد، لكن خطابه بذلك الخصوص، يستهدف القاعدة اليمينية للكيان، وهو خطاب موجه للحفاظ على تماسكها، خصوصا مع تزايد الأحاديث عن خلافات بينه وبين أركان في مجلس الحرب".
لذلك، ووفقا للرنتاوي، "لا ينبغي التعامل مع تصريحات نتنياهو على أنها السياسة العليا والموقف الذي لن يتزحزح عنه"، مضيفا، "أعتقد بأنه يمكن صرف تصريحاته في سوق المزايدات داخل الكيان، لكن على الساحة الدولية وفي الميدان والقطاع، لا أعتقد بأن هناك مكانا لمثل هذه التصريحات عالية السقوف".
أما الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، فيرى بأن "فكرة انسحاب جيش الاحتلال من غزة غير واردة في هذه المرحلة، لأن الكيان مصمم على إطالة أمد الحرب، وأعلن منذ اليوم الأول، بأنها حرب مراحل حتى تحقيق الأهداف، فكان لا بد من استثمار عامل الوقت في عاملين، الأول: تدمير البنية التحتية لغزة، اذ أكثر من 70 % من منازل غزة استهدفت إما كليا أو جزئيا، وبالتالي لم تعد صالحة للحياة، وهذا ما أسس فعليا لوجود أزمة انسانية معمقة وخطرة، تجعل خروج قوات الاحتلال من غزة غير وارد".
والثاني، بحسب السبايلة لـ"الغد"، هو أن "الكيان، يعتبر بأن الحرب الحقيقية بدأت الآن في غزة بفكرة أن عليه النزول للأرض، والمواجهة برغم علمها بأن هناك فاتورة كبيرة لذلك، لكن الاحتلال يريد استثمار الأزمة الانسانية، والدمار عبر تقطيع غزة وعزل حماس، ما يعني في النهاية، أن لا أفق ممكنا للخروج من غزة على المدى المنظور، بينما بدأ على المدى الأطول، الحديث عن شكل إدارة غزة من حيث مرحلة الأزمة الإنسانية، وكيفية التعامل معها، ومرحلة من يدير القطاع بصيغة تكنوقراط وليس بصيغة سياسية".
واعتبر بأن "هذا فعليا يؤسس لما يرغب فيه الكيان، بأن الإشراف الأمني في غزة سيكون له على المدى الطويل، في وقت ينشغل فيه سكان غزة بالأزمة الإنسانية وإدارة الأمور الحياتية".
ذلك كله من وجهة نظر السبايلة، "يفسر شيئا واحدا، بأنه لا توجد نية للخروج السريع للاحتلال من غزة، وحتى لو خرج، فهو أعاد رسم جغرافيتها بما يتفق مع رؤيته الأمنية بإحداث عمق أمني، حتى يستعيد سكان مستوطنات الغلاف الثقة والأمن للعودة لمنازلهم".
وقلل السبايلة من أهمية ما يمكن اعتبارها أوراق ضغط على الاحتلال باتجاه إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، قائلا بشأن "الخلاف الإسرائيلي- الإسرائيلي"، إن "هناك مبالغة وتضخيما للأمر، خصوصا وأن خطاب المعارضة متشدد أكثر من نتنياهو نفسه، وهذا ما يتجلى في مواقف غانتس ولابيد".
واضاف إن "الخلافات سياسية وليست بالموقف من الحرب"، لافتا في الوقت ذاته لمواقف شخصيات معارضة مثل أولمرت وباراك، واصفا إياها بـ"الشخصيات التي باتت خارج المشهد السياسي، وأنها منبوذة سياسيا في الكيان، كونها أخذت فرصتها وينظر إليها بوصفها فاشلة".
والخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال وكذلك أزمة الرهائن، لا تشكلان أهمية يعول عليهما في إنهاء الحرب بالنسبة للسبايلة، الذي أكد أن "حرب غزة من منظور الكيان، لم تكن تعني أنها حرب نزهة، والكل يعلم بأن لها كلفة عالية"، لافتا إلى أنها جاءت في ظرف استثنائي، وبدأت بموت 1400 من أفراده، وتهديد وجودي لكيانه، فضلا عن أن هناك تسويقا لفكرة التضحية من الجميع، وذلك بمشاركة أبناء قادة بارزين في القتال، ومقتل بعضهم، وهذا يعني أن لا أحد يمكنه المزاودة على الآخر هناك".
وأضاف بشأن مسألة أسرى الكيان، أنه "يجري تضخيمها أيضا، لأنه لو كانت هذه الورقة ذات جدوى، لما تأخرت الهدنة الأولى 45 يوما، ما يعني أن الصهيوني، لا يريد أن يُبتز أو يخضع لأي نوع من أنواع الضغوطات".
ولفت إلى أن "إيقاع قصة جلعاد شاليط لا يمكن إسقاطه على الواقع اليوم، والذي يشعر فيه الصهيوني بتهديد وجودي، ومعادلة أقرب إلى فكرة الهولوكوست، فنحن نتعامل مع إسرائيل جديدة، وليس التي اعتدنا عليها في مسألة الموت والخسائر".
واعتبر السبايلة بهذا الصدد، أن "الموقف الدولي بدأ يتغير، لكنه يغلف نفسه بطابع إنساني يهدف لإيجاد حلول إنسانية للرؤية الصهيونية، من حيث الحديث عن عمل جسر جوي أو مساعدات إنسانية، وهذا كله لا يرقى لمطالب حقيقية وفاعلة لوقف الحرب".
واعتبر أن "إيقاف الحرب يعد معادلة خطرة، فالأمر بالنسبة للكيان يبدو وكأنه لم تبدأ الحرب أو لم يخضها أصلا، وبالتالي أصبح أكثر جرأة في الحديث عن طول الحرب".
من جهته، قال الخبير العسكري، العميد الركن المتقاعد أيمن الروسان، إن "الحرب مفتوحة وليس لها أفق واضح المعالم، ويبدو أن الطرفين سيقاتلان حتى الرمق الأخير بوصفها معركة مصير، وما سيحكم النهاية، هي معطيات وظروف الواقع".
وأكد أن "المقاومة متنبهة لذلك، وهي التي كشفت مؤخرا عن سلاح الدفاع الجوي (متبر1/ سام 18)، ما ينبئ بأنها استعدت لحرب طويلة الأمد".
وتوقع الروسان، بأن تكون نهاية الحرب "لا غالب ولا مغلوب" تبعا لنتائجها المدمرة والثقيلة على الطرفين، مضيفا إن "جيشا يتصف بتخمة عسكرية، أباد ودمر وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، أي نصر هذا الذي وضعه في عزلة تامة، ووضع العالم الذي يدعي بأنه عالم حر في خانة الإحراج والخجل، مقابل مقاومة غير مسبوقة ببسالتها في كل حدث من أحداث الحرب، وفي ظل ظروف معقدة؟".

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