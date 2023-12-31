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3.3 مليون دينار زيادة بموازنة قاضي القضاة للعام 2024

12/31/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات رفعت الحكومة موازنة دائرة قاضي القضاة بمقدار 3.320 مليون دينار للعام 2024 لتصبح 32.430 مليون بعد أن بلغت 29.110 مليون دينار العام 2023.
وتمثلت أبرز الفروقات في زيادة تعويضات العاملين بمبلغ (2200) ألف دينار، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية، وكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، إضافة إلى مجموعة استخدام السلع والخدمات التي تمت زيادتها بمبلغ (320) ألف دينار، وتركزت في بنود الإيجارات والكهرباء والمحروقات والتنظيفات.
وفي النفقات الجارية الأخرى والإعانات، تمت زيادتها بمبلغ (825) ألف دينار، وتركزت الزيادة في صندوق تسليف النفقة وصناديق التكافل للقضاة وأعوان القضاة، ومكافآت أعضاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري، إضافة إلى رصد مبلغ (1.050) مليون دينار لتغطية احتاجات الدائرة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية وصيانة مباني المحاكم الشرعية في المملكة، واستكمال مشروع إنشاء قصر عدل شرعي /محافظة الكرك.
وتعمل دائرة قاضي القضاة على تقصير أمد التقاضي وتجويد الأحكام القضائية، إضافة إلى حوسبة نظام القضايا ونظام الإيراد الموحد في المحاكم الشرعية، وحوسبة أعمال مديرية الإصلاح الأسري ومديرية التفتيش القضائي، فضلا عن أتمتة 73 خدمة من خدمات دائرة قاضي القضاة.
كما تعمل الدائرة وفقا لخطتها على زيادة عدد مكاتب الإصلاح الأسري لتصبح 3 مكاتب، واستكمال إنشاء قصر عدل شرعي الكرك، فضلا عن تحديث وصيانة مباني المحاكم الشرعية، إضافة إلى تحسين إجراءات استيفاء مضمون الأحكام المنفذة، وتحسين عمليات مديريات الإصلاح الأسري ومديرية التفتيش وتسهيل الإجراءات فيها، كما تعكف الدائرة على إنشاء قصور عدل في محافظات المملكة.
ومن أبرز المهام التي تعمل عليها كذلك، تطوير البنية التحتية الرقمية، لغرفة الخوادم الرئيسية ورفع نسبة التوافرية، إضافة إلى تطوير أجهزة الحاسوب وملحقاتها، والشبكة الداخلية في الدائرة والمحاكم الشرعية، وتطوير الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة، ورفع مستوى الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمستندات.
وتهدف الدائرة إلى السرعة في استخراج البيانات، بما يسهل على الموظفين والمراجعين بحيث تكون بيئة رقمية مثالية وداعمة، فضلا عن أرشفة وثائق الدائرة وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية لها، وتطوير هيكلها التنظيمي.
وعملت على تقييم الاحتياجات وتحليلها، والعمل على إيجاد الآلية المناسبة لتغطية هذه الاحتياجات، إضافة إلى إعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتنفيذ الخطة التدريبية والتأهيلية لتأمين كادر بشري مؤهل وكفؤ في مجالات الإدارة والخدمات المساندة، وفي معهد القضاء الشرعي، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان والأسرة والطفل.
ومن ضمن الأعمال التي تقوم عليها الدائرة، عقد الاتفاقيات المناسبة لخدمات وشراكة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد الاتفاقيات المناسبة لخدمات وشراكة فئة الشباب والأطفال لتكون بيئة قضائية داعمة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسعى إلى التحول للطاقة البديلة، والعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية؛ للمساهمة في التحول إلى الطاقة البديلة، وتخفيف الآثار السلبية التي تنعكس على المناخ وتؤثر به، والعبء المالي الناتج عن الطاقة التقليدية المستخدمة.
كما تسعى إلى تعزيز ميثاق النزاهة الوطني، وتحسين كفاءة النظام القضائي، إضافة إلى تعزيز استقلالية النظام القضائي وعدالته، ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق وحماية الأسر، وترسيخ الأمن المجتمعي. فضلا عن التأكد من الإنفاذ السريع للقانون.
ومن المعيقات التي تواجه عمل الدائرة، أتمتة الإجراءات القضائية، وتزايد الطلب على خدمات دائرة قاضي القضاة نتيجة زيادة حالات التفكك والعنف الأسري، فضلا عن زيادة الطلب على خدمات دائرة قاضي القضاة الناتجة عن اللجوء السوري، ومحدودية المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج الدائرة وخططها.

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