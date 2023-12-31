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الأردن 2023: وداعا للسلاح.. دعوة ملكية للعالم وانحياز أردني لفلسطين

12/31/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "وداعًا للسِّلاح وأهلاً بالسَّلام والعدل بين النَّاس".. هي رسالة جلالة الملك عبدالله الثَّاني المتكررة ليس فقط في 2023 الذي انتهى أمس، بل مستمرة منذ أكثر من قرن على حكم العائلة الهاشمية، لو استجابت قوى الشر لها لتوقف شلال الدَّم على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.
فعلى غير العادة في كل عام الذي يبدأ بكانون الثاني (يناير) وينتهي بكانونه الأول (ديسمبر)، كانت سردية الأحداث في 2023 مختلفة مؤلمة وفارقة جدا، وبلغت البشاعة مبلغا لم يشهده التاريخ الحديث على يد آلة الحرب الصهيونية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، تصدر الاردن خلالها وما يزال، الموقف السياسي على كل المنابر الدَّولية والعربية والإقليمية.
فقبل 3 أيام من انتهاء هذا العام، تلقى جلالة الملك اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا جلالته خلاله المجتمع الدولي لممارسة ما يكفي من الضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأكد ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.
وفي 27 من كانون الأول (اكتوبر) التقى جلالته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي خطاب في المنتدى العالمي للاجئين بمدينة جنيف السويسرية يوم 13 من هذا الشهر قال جلالته، إنَّه لطالما حذر الأردن من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا، إلا أنه عوضا عن إحراز تقدم في الوصول إلى حل لأزمة اللجوء المتجددة والمستمرة بالتوسع، ورغم نشوء أزمات لجوء جديدة، نرى الاهتمام بهذه الأزمة يتضاءل، ولا يمكن لهذا الحال أن يستمر، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يزدهر إذا أدار ظهره للفئات الأكثر ضعفا.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأول من شهر كانون الاول (ديسمبر) قال جلالة الملك للعالم: إنَّه "لا بد لمؤتمر الأطراف هذا العام أكثر من أي وقت مضى، أن يُقرَّ بأننا لا نستطيع الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا، وفي هذه الأثناء التي نتحدث فيها، يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا يطال حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقُتل وأصيب عشرات الآلاف منهم، وفي منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وفي غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب".
وتوجه جلالته يوم 11 تشرين الثَّاني (نوفمبر) إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وهناك بين للعالم مرَّة أخرى أنَّ "هذا الظلم الواقع على الفلسطينيين لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها المدنيون الأبرياء، وأنَّها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة. تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء"، متسائلا، "هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدمار الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهد القتل والعنف المستمرة منذ عقود؟".
وأكد الملك يوم 21 من تشرين الاول (اكتوبر) في مؤتمر القاهرة للسلام "إنَّ الدين الإسلامي الحنيف جاء برسالة للسلام، فالعهدة العمرية، التي صدرت على عتبات بوابات القدس قبل ما يقرب 15 قرنا من الزمن وقبل أكثر من ألف عام من صدور اتفاقيات جنيف، أمرت الجنود المسلمين بألا يقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا كبيرا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يدمروا كنيسة، وهذه قواعد الاشتباك التي يجب على المسلمين تطبيقها والالتزام بها، كما يتحتم الالتزام بها على كل من يؤمن بإنسانيتنا المشتركة، فحياة كل المدنيين ثمينة".
والتقى جلالته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 كانون الاول (ديسمبر) في مدينة العقبة، وأكد له أنَّ على العالم أن يضغط بكل قوة لوقف الحرب على غزَّة، كما التقى وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون يوم 20 من الشهر نفسه، وأكد ضرورة وقف الحرب بأي طريقة.
وفي 20 من الشهر ذاته، أشار جلالته إلى موقف المملكة الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وألا تراجع عن هذه المواقف، وسنعمل بقوة وبصوت عال من أجلها، مشددا خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية ضرورة "الوقوف متحدين" في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
واستمر تحرك جلالة الملك السياسي لوقف الحرب على غزة، اذ التقى العاهل الاسباني ورئيس وزارء اسبانيا، وبحث تمديد وقف اطلاق النار وتدفق المساعدات للغزيين، وأكد للمستشار الألماني يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي 11 من الشهر نفسه: "قال جلالته، إنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن".
وتلقى جلالته يوم 7 كانون الأول (ديسمبر) اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن دعا خلاله لحماية المدنيين في غزة ووقف الحرب عليهم. واكد جلالته في 2 من الشهر نفسه لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، ضرورة أن تلعب واشنطن دورا قياديا للدفع باتجاه أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وبحث الملك مع رؤساء الوزراء البريطاني ريشي سوناك والياباني فوميو كيشيدا وإيرلندا ليو فاردكار في الأول والثاني من كانون الأول (ديسمبر) خطورة الاوضاع في غزة والحرب وآثارها على المدنيين والمنطقة.
وعقد جلالته يوم 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة وممثلي دول عربية وأجنبية، كما سبقها بومين من توجيه جلالته رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ.
ونشرت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية في 14 تشرين الثَّاني (نوفمبر) مقالة لجلالة الملك، أكد فيها أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن آلاف الضحايا خلال ما يزيد على شهر من الحرب على غزة غالبيتهم من المدنيين، وأن الآلاف من الأطفال قتلوا تحت ركام المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة"، متسائلا "كيف يمكن قبول هذه الأفعال الوحشية والجرائم باسم إنسانيتنا المشتركة؟".
وفي 13 من الشهر نفسه، أكد جلالته أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة، أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية، مجددا القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، ولا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".
وفي السادس من الشهر نفسه أيضا، أكد جلالته لملك بلجيكا ورئيس وزرائها، ضرورة ألا نصل إلى مرحلة اللاعودة في غزة، والانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة وصعبة على المنطقة والعالم، كما قال جلالته في اليوم نفسه لأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، إن الجميع يدفع ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.
والتقى جلالته الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في مستهل الشهر نفسه، وبحث معهم آلية وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات بشكل فوري وعاجل.
ووجه جلالة الملك في الـ12 من تشرين الأول (اكتوبر) الحكومة، بتقديم مساعدات لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء النرويجي يونار غار ستوره، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناولت جميعها تدهور الأوضاع في غزة.
وقال جلالته بخطبة العرش خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة في 11 من الشهر نفسه، "إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد".
ووجه جلالته يوم 10 من تشرين الأول (اكتوبر) بإرسال مساعدات إلى غزَّة، وتلقى يوم التاسع من الشهر نفسه اتصالا هاتفيًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدا فيه أهمية التنسيق العربي المشترك لوقف التصعيد في غزة.
ومع تعنت اسرائيل ورفضها وقف المجازر والقتل والتنكيل في فلسطين استدعى الأردن سفيرنا لدى الاحتلال الاسرائيلي، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، ووجه وزير الخارجية أيمن الصفدي بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.-(بترا)

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