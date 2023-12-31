زيادة المساعدات الإنسانية

أسرة التحرير

تخفي وسائل الإعلام الإسرائيلية في معظمها عن الجمهور حجم الدمار، القتل والكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب. معلومات قليلة تتمكن من التسلل عبر سور الإخفاء من وسائل الإعلام المركزية تصل من مصادر أجنبية، أو عبر الشبكات الاجتماعية من جهات مشبوهة مسبقا، منحازة إلى جانب العدو أو من منظمات دولية تعرض في إسرائيل متحيزة. وعليه، فحتى عندما يطلع الناس على معلومات عما يجري في غزة، فإنها تأتي معلومات مصداقيتها في موضع شك، أو تعرض دعاية مناهضة لإسرائيل.

حقيقة أن الإسرائيليين لا يعرفون، أو لا يريدون أن يعرفوا، عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، لن تعفيهم من الذنب في المستقبل حين يتعرفون على حجمها، ولا ربما من القانون الدولي. فالتأييد للحرب لا يستوجب التسليم بالأذى للسكان المدنيين مثلما يحصل في غزة. الحرب العادلة لا تسوغ إيقاع كارثة إنسانية على المستوى الذي يجري في غزة.

حسب معطيات برنامج الغذاء العالمي، فإن نحو نصف سكان القطاع، يعيشون في حالة جوع خطير أو متطرف. 90 في المائة من بين أكثر من مليوني غزي يقضون لأحيان قريبة يوما كاملا بلا غداء. الاقتصادي الرئيس لبرنامج الغذاء العالمي، عريف حسين قال: "لم يسبق لي أن رأيت شيئا ما على مستوى مشابه لما يحصل في غزة وبمثل هذه السرعة". وحسب منظمة "اليونيسيف" فإن أطفالا كثيرون يوجدون في خطر على الحياة بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض. فلا يوجد ماء، لا يوجد غذاء، لا توجد أدوية، لا توجد بنى تحتية. وشهادات المخطوفين الذين عادوا من غزة تؤكد ذلك، أن الوضع الإنساني الصعب لا يتجاوز أيضا الـ129 مخطوفا الذين يوجدون في أسر حماس في القطاع.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسمح بنقل إرساليات إنسانية الى القطاع، عبر معبر كرم سالم. غير أنه يفعل هذا فقط بضغط أميركي. لولا هذا الضغط، لكانت الحكومة، المتعلقة بالمتطرفين في صفوفها تفضل تقليص المساعدات الإنسانية للسكان، لزيادة الضغط على حماس. المساعدة التي تعطى هي الثمن الذي تضطر إسرائيل إلى أن تدفعه مقابل استمرار التأييد الأميركي لمواصلة الحرب، بما في ذلك تعطيل قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي يسعى للدعوة إلى وقف نار فوري بين إسرائيل وحماس.

المشكلة هي أن حتى ما تسمح إسرائيل بإدخاله إلى القطاع بعيد عن أن يكون كافيا. 190 شاحنة تدخل كل يوم إلى غزة بإذن إسرائيلي، لا توفر إلا نحو 10 في المائة من احتياجات الغزيين. في الأسبوع الماضي، بناء على طلب الولايات المتحدة، بدأوا في إسرائيل بالبحث في تطوير آلية لإدخال مساعدات إنسانية إسرائيلية. هذه خطوة مهمة وصحيحة. محظور السماح لوزراء الحكومة من اليمين المتطرف – الذين من ناحيتهم لا يوجد غير مشاركين في غزة، كلهم حماس، بما في ذلك الأطفال والرضع – عرقلة الخطوة.