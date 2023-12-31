استشهاد شاب فلسطيني نفذ عملية طعن شرق القدس
التاريخ
12/31/2023 11:26:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق مدينة القدس، أصيب خلالها اثنان من حراس أمن الاحتلال في المستوطنة بجروج.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن (تحييد) استشهاد الشاب منفذ العلمية، حسب قناة كان العبرية.--(بترا)
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