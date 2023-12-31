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رد على تقرير في الغد من السفارة الأوكرانية

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عطفا على التقرير المعنون بـ" كيف يستقطب الجيش الإسرائيلي المرتزقة ومزدوجي الجنسية؟؟"ـ والمنشور في صحيفة الغد يوم الأحد الموافق 24 كانون الأول (نوفمبر) 2023، تنشر السفارة الأوكرانية التوضيح التالي:


كشف الحقائق: تمحيص معمق للاتهامات الواردة مؤخرا، فقد تضمن التقرير المعنون " كيف يستقطب الجيش الإسرائيلي المرتزقة ومزدوجي الجنسية؟؟" ادعاءات مثيرة للقلق، في محاولة لربط المواطنين الأوكرانيين بالصراع في غزة ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن ذلك التقرير يشبه أمثلة أخرى من الدعاية والمعلومات المضللة التي يتم توظيفها تكتيكياً لجذب الانتباه وحشرها ببيانات ورؤى شخصية لم يتم التحقق منها.
إن التحليل الشامل للتقرير يكشف عن مجموعة كبيرة من محاولات التلاعب وتشويه المعلومات، التي يبدو أنها قد استُخدمت بغية زرع الخلاف والعداء بين أوكرانيا والشعب الفلسطيني، وكذلك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.
وبالتالي فإنه من الضروري تفنيد تلك الروايات وإعادة التركيز على الحقائق التي يمكن التحقق منها.
يدعي التقرير أن شركات أمنية دولية مجهولة الهوية لها صلة بإدارة نشاطات المرتزقة قد حولت تركيزها من أوكرانيا إلى غزة، حيث يُزعم أن المرتزقة يقاتلون الآن إلى جانب الجيش الإسرائيلي.
يشير الادعاء الثاني في المقال إلى "مقتل 7 مقاتلين أوكرانيين" في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي خلال قيامهم بعمليات في غزة، ومن الأهمية بمكان أن يدرك القراء بأن خط المواجهة الحالي في أوكرانيا يمتد إلى ما هو أبعد من 1000 كيلومتر، مما يستوجب من كل جندي أوكراني متاح الالتزام والتقيد بذلك لصد الهجمات المتواصلة التي يشنها الاتحاد الروسي.
إن أوكرانيا ثابتة في نضالها الوجودي، حيث يقاتل مواطنوها وقواتها المسلحة بشجاعة من أجل ردع المعتدي "المتوحش"، وإن جميع سكان أوكرانيا من الرجال موجودون على خط المواجهة، لصد الغزو الذي تشنه موسكو. ولذلك، لا يوجد دليل ملموس يدعم فكرة تورط الأوكرانيين المزعوم في صراع غزة. إن الشعب الأوكراني، إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، يقف متحدا في قضيته المصيرية المتمثلة في الحفاظ على استقلال البلاد وسلامة أراضيها. إن أي ادعاء بأن عناصر من الجيش الأوكراني قد حولت نشاطاتها باتجاه الصراعات النائية هو مجرد تحريف صارخ للحقائق، وذلك ما قد جاء عليه بوضوح التعليق الصادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

MENAFN31122023000072011014ID1107673121

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