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هل يوقف غضب ديمقراطيين شلال الأسلحة الأميركية المتدفقة للاحتلال؟

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار قرار الإدارة الأميركية الموافقة على بيع أسلحة طارئة جديدة للاحتلال، المزيد من الجدل في الاوساط السياسية الاميركية.
فقد انتقد السيناتور تيم كين الديمقراطي من ولاية فرجينيا، ما قال إنه تحايل وزارة الخارجية على الكونغرس في موافقتها على بيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.
وطالب كين، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار، الذي هو الثاني من نوعه هذا الشهر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
كما عارض السياسي مع غيره من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مبيعات الأسلحة التي تقوم بها إدارة بايدن والتي تتجنب مراجعة الكونغرس.
وشدد في بيان صحفي، أول من أمس على وجوب أن يتمتع الكونغرس برؤية كاملة للأسلحة التي تنقلها أميركا إلى أي دولة أخرى.
ورأى أن الإطار الزمني السريع لمراجعة الكونغرس يقوض الشفافية ويضعف المساءلة.
أتى ذلك بعدما صدر يوم الجمعة الماضي إعلان عن وزارة الخارجية الأميركية يقول إن البيع المقترح لقذائف مدفعية عيار 155 ملم والمعدات ذات الصلة يتوافق مع التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والجهود المبذولة لمساعدتها على "تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس".
من جانبه شكر نتنياهو إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على دعمها المستمر، بما في ذلك الموافقة على بيع أسلحة طارئة جديدة، وهي الثانية هذا الشهر، ومنع صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ويقول كيان الاحتلال إن إنهاء الحرب الآن سيعني انتصار حماس، وهو الموقف الذي تشاركه فيه إدارة بايدن، التي حثت في الوقت نفسه الكيان على بذل المزيد من الجهد لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضا، في 9 كانون الأول (ديسمبر)، على بيع الاحتلال ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
إلى ذلك كان تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال كشف أن الولايات المتحدة زودت الاحتلال بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في الحرب ضد حركة حماس في غزة.
وفي استعراض للصحيفة، أول من أمس عن حجم المساعدات العسكرية التي زودتها الولايات المتحدة للاحتلال في عدوانه على غزة، ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين أنه تم تزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات برأس حربي "بي إل يو-109" مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر.
وقد بدأت عملية تزويد الاحتلال بأسلحة وذخائر إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية، بعد وقت قصير من "طوفان الاقصى" الذي نفذته حماس على بلدان غلافي إسرائيل، ولا تزال العملية مستمرة.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة زودت كذلك أهم حلفائها في المنطقة بأسلحة حتى قبل حرب غزة، لم تفصح من قبل عن عدد الأسلحة المقدمة لإسرائيل أو عدد القنابل الخارقة للتحصينات.
ويُظهر الجسر الجوي للذخائر بمئات الملايين من الدولارات، خاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز C-17 تحلق من الولايات المتحدة إلى تل أبيب، التحدي الدبلوماسي الذي يواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وتحث الولايات المتحدة حليفها الأكبر في المنطقة على النظر في منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين أثناء إمدادها بالعديد من الذخائر.
وصرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي بالقول " لقد أوضحت أنه بعد فترة توقف، كان من الضروري أن توفر إسرائيل حماية واضحة للمدنيين، ولاستدامة المساعدات الإنسانية في المستقبل".
من جملة الذخائر التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز Mk82، وأكثر من 5400 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز Mk84 تزن ألفي رطل، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز GBU-39، وحوالي 3 آلاف قنبلة JDAM، التي تحوّل القنابل غير الموجهة إلى قنابل موجهة "ذكية"، وفقًا لقائمة داخلية للحكومة الأميركية للأسلحة التي وصفها المسؤولون الأميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال.
ويفيد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل استخدمت قنبلة قدمتها أميركا بحمولة كبيرة في واحدة من أكثر الضربات دموية في الحرب بأكملها، وهو الهجوم الذي أدى إلى تسوية مبنى سكني في مخيم جباليا للاجئين في غزة بالأرض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. وتحدثت إسرائيل عن أن الغارة قتلت أحد قادة حماس.
ولفت مستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك استخدام مشروع لهذه الأشياء، لتدمير المخابئ تحت الأرض.. المشكلة هي أن هناك مخيمًا ضخمًا للاجئين يضم مئات الآلاف من المدنيين فوق تلك الأنفاق عندما تسقط القنبلة. عليك أن تأخذ في الاعتبار الضرر الذي يلحق بالمدنيين".-(وكالات)

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