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طوفان الأقصى تفاقم عقدة العقد الثامن وخراب الهيكل الثالث بكيان الاحتلال

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عادت عقدة العقد الثامن إلى دوائر النقاش في ساحات الكيان المحتل مع استمرار الحرب على غزة لتكشف التداعيات الأولية لمعركة "طوفان الأقصى" على الهوية الإسرائيلية الجماعية، وتقويض الأمن الشخصي وانهيار النظرية الأمنية بهذا المجتمع.
وشكلت "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس بالسابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023- محطة فارقة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي مع تآكل ردع المقاومة الفلسطينية، والإخفاق بالإنذار المبكر تجاه هجماتها، وغياب صورة الانتصار، والفشل في الحسم السريع بالمواجهات العسكرية مع الفصائل الفلسطينية.
هذه التقديرات والقراءات استعرضها بايغا شوحط، وزير المالية الأسبق في عهد حكومة إسحق رابين، في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحمله مسؤولية الفشل بمنع الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على مستوطنات "غلاف غزة" والنقب الغربي، وفتح باب الصراع مع الفلسطينيين على مصراعيه.
ويعتبر الوزير السابق عراب الاتفاقيات الاقتصادية المنبثقة من اتفاق أوسلو، ومهندس العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، علما بأنه كان من أوائل الإسرائيليين الذين وضعوا حجر الأساس للمشروع الاستيطاني في قطاع غزة في خمسينيات القرن الماضي.
واليوم، ومع اندلاع "طوفان الأقصى" يشير شوحط (87 عاما) إلى أنه ينظر إلى الماضي بشوق، وإلى الحاضر بغضب. ويقول "لقد استسلم نتنياهو للابتزاز، فالمليارات تذهب إلى أشياء لا تساهم في الاقتصاد، إذا استمر الانقسام وتوزيع الميزانيات على الأحزاب المشاركة بائتلاف الحكومة، فهذا هو الخطر على وجودنا".
وعندما كان عمره 20 عاما، وصل شوحط الذي أنهى الخدمة العسكرية بالجيش حديثا، إلى كيبوتس "ناحال عوز" القريب من مدينة غزة، ويقول "كنا نعيش تحت القصف، لم يستسلم المصريون، لقد دمروا اقتصادنا في الكيبوتس، كنا نهرب إلى الملاجئ طوال الوقت".
ويقول شوحط في مذكراته "بين الصحراء والكنز" التي نشرها قبيل أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "احتل المصريون القطاع، وبعد ذلك أعادوه. ثم ساد الهدوء لسنوات قليلة" ويصف الفترة القصيرة هناك بأنها "أيام حرب وسلام في ناحال عوز".
ويضيف "في آذار (مارس) 2022، ذهب جميع الأصدقاء الذين أسسوا المشروع الاستيطاني في غزة، وبعضهم ما يزالوا على قيد الحياة، إلى غلاف غزة للزيارة. كنا ضيوف الكيبوتس، لقد رأينا الخط الحدودي، لكننا لم نتخيل قط أن ما جرى يوم تشرين الأول (أكتوبر) يمكن أن يحدث".
واستعرض شوحط استنتاجاته من أحداث تشرين الأول (أكتوبر)، قائلا "أعتقد أن الحدث دراماتيكي على مستوى عال للغاية، لقد قوّض وهز شيئا ما بالمفهوم الأمني الإسرائيلي بأكمله والثقة الكبيرة التي كانت لدينا. أنا لا أقول إننا يجب أن نستسلم، لكنني أقول إننا على مفترق طرق رئيسي، خصوصا في ظل الشرخ الذي تسببت به الإصلاحات بالجهاز القضائي ونهج وسياسات حكومة نتنياهو".
وأضاف أن "نتنياهو يدفع أثمانا غير معقولة سواء في السياسات الاقتصادية، أو في الموازنة العامة، هذا الشيء يجب أن يتغير لأنه خطر كبير جدا على وجودنا هنا".
وردا على سؤال: هل يجب أن يرحل نتنياهو؟ قال "ليس هناك شك إطلاقا. عشية العقد الثامن في حال دُمِّر الهيكل الثالث بالإشارة إلى دولة إسرائيل فسيتم تسجيل ذلك باسم نتنياهو الذي يوظف الحرب لأهدافه السياسية الشخصية، إنه كارثة لا توصف لإسرائيل، الأمر ببساطة فظيع جدا".
وتحدث شوحط عن أوائل تداعيات "طوفان الأقصى" مع أداء حكومة اليمين المتطرف خلال الحرب بكل ما يتعلق في القضايا الإسرائيلية الداخلية سواء الاقتصادية أو التشريعات والإصلاحات القضائية، مضيفا أن الخطر يهدد استمرار المشروع الصهيوني وخاصة في حال استمر الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي.
وأضاف "إذا استمرت سياسة التفضيل القطاعي في المجتمع الإسرائيلي، وإن كل شيء مسموح العمل والقيام به، فأموال وميزانيات الائتلاف لضمان استمرار الحكومة بمثابة الخطيئة الأصلية التي ارتكبها بتسلئيل سموتريتش وشركاه فهم أقاموا 6 أو 7 وزارات غير ضرورية تلقت مليارات الشواكل مع آلاف الموظفين الذين لا حاجة إليهم، وهذا خلف وضعا غير معقول، ووصل إلى عالم الفساد".
وأوضح شوحط أن المليارات تخصص الآن إلى التعليم الديني التوراتي الذي لا يوفر التعليم الأساسي، ولا يعطي أي شيء للاقتصاد الإسرائيلي، ولا يطور إمكانات وقدرات الناس وأفراد المجتمع، قائلا "تحدث أشياء فظيعة، كل ذلك من أجل الحفاظ على الحكومة".
ويرى أن تصاعد قوة اليمين المتطرف الذي وصفه بـ"المجنون" وتغلغل القومية اليهودية المسيحانية بالمجتمع الإسرائيلي يشكل خطرا على وجود إسرائيل، قائلا " لم يتم تأسيس الحركة الصهيونية من أجل بناء الهيكل، وعندما هاجر والدي عام 1925 إلى فلسطين، وكان عمره 17 عاما، جاء ليبني إسرائيل، وليس المعبد".
ويقول شوحط "بعد أحداث السابع تشرين الأول (أكتوبر) أعترف بأنني أشعر بقلق أكبر من أي وقت مضى، وأيضا بسبب الخلاف الداخلي والكراهية التي رسخها نتنياهو الذي أصبح حامل راية الانقسام الطائفي بين اليهود، لقد أصبحت أداة سياسية للحصول على الأصوات".
وتعليقا على الحملة التي يقودها نتنياهو ضد اتفاقية أوسلو، التي اعتبرها "كارثة كبرى" أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قال شوحط "هذا مجرد هراء كبير.. كنا ندير الضفة الغربية وقطاع غزة، ونعلّم ملايين من العرب هناك، وقدمنا لهم الخدمات، لكنهم لم يريدونا، شيئا فشيئا تطورت المقاومة هناك، من المستحيل أن نتصور وضعا سنبقى فيه نسيطر على 7 ملايين عربي بين البحر والنهر، ونحن 6 إلى 7 ملايين يهودي، هذا لا يمكن أن
يستمر".-(وكالات)

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