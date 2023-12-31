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على وقع العدوان.. المنطقة فوق فوهة بركان

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين مع تعهد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بمواصلة عدوانه ضد قطاع غزة الذي أدى لارتقاء 165 شهيداً في 24 ساعة؛ وتعدد جبهات القتال، فإن محاذير القلق تزداد من مغبة الانجرار نحو الانفجار الكبير عند امتداد الحرب إقليمياً، ما لم يتم تطويقها بوقف دائم لإطلاق النار، باعتباره مطلباً فلسطينياً لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى.
ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط تقف على فوهة بركان يوشك أن ينفجر في أي لحظة؛ في ظل استمرار العدوان الهمجي الصهيوني ضد غزة، وفتح جبهات شمال فلسطين المحتلة وسورية والعراق وجماعة الحوثيين باليمن ضد الأهداف الإسرائيلية والأميركية، وضربات الأخيرة المضادة، واشتداد أزمة البحر الأحمر، بما يُنذر بصراع أوسع نطاقاً في المنطقة.
ولا يلوح في أفق الكيان المُحتل أي مؤشر قريب لوقف عدوانه، بل إن المقاومة الفلسطينية اعتبرت أن مساعي الاحتلال للسيطرة على منطقة محور "فيلادلفيا"، "محور صلاح الدين"، الحدودي بين قطاع غزة ومصر هي محاولة منه لاحتلال القطاع بالكامل.
وقد يؤدي انتقال إدارة الجانب الفلسطيني من هذا الشريط الحدودي إلى سلطات الاحتلال للسيطرة على معبر رفح الذي يُعد حالياً المنفذ الوحيد للقطاع والذي يقع خارج السيطرة الإسرائيلية، بموجب اتفاقية المعابر، بما قد يضيق الخناق على الفلسطينيين، وسط خشية مصرية، وفق مراقبين، من أن يدفع مخطط الاحتلال لتهجير سكان غزة للواجهة بقوة.
وبالرغم من اعتراف جيش الاحتلال، أمس، بعدم قدرته على صد إطلاق صواريخ المقاومة، إلا أن المتطرف "نتنياهو" يتمسك بحبل الحرب إلى ما لا نهاية بوصفه الوسيلة التي ستنقذه من مصير سياسي قاتم، في ظل ازدياد حدة الخلافات داخل حكومة و"كابينيت" الحرب بشأن الخطوة التالية، تحت وطأة الأهداف الثقيلة التي لم يتم تحقيقها حتى الآن.
وقد بات واضحاً أنه كلما طال أمد عدوان الاحتلال ضد غزة، فقد يزاد احتمال تصاعد الصراع الإقليمي، إذ من شأن استمرار كثافة المجازر الوحشية أن يتم الرد عليها من خارج القطاع، بما يشعل صراعاً أوسع نطاقاً، في ظل قيام واشنطن بنشر مجموعات حاملات طائرات في المنطقة لردع القوى الإقليمية من ضرب الكيان المحتل، الذي يشن حرب إبادة جماعية بحق سكان غزة أدت لارتقاء زهاء 21 ألف شهيد، معظمهم من النساء وألأطفال.
ويزيد من ذلك تصاعد العمليات المكثفة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وارتفاع أعداد الشهداء، وعنف المستوطنين الدموي ضد الفلسطينيين.
وبالنسبة لوزير الحرب الإسرائيلي، اليميني "يوآف غالانت"، فإن الكيان المحتل يخوض حرباً متعددة الجبهات، ويتعرض للهجوم من 7 جبهات، هي غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، وفق مزاعمه.
غير أن تصريحات "غالانت" أثارت قلقاً داخل الكيان المُحتل من اتساع جبهات القتال، واحتمالية خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، وذلك عند استمرار الاحتلال بعدوانه ضد غزة، وتنفيذ أعمال إرهابية في العراق واليمن وإيران رداً على العدوان، فيما تعد عملية اغتيال القائد بـالحرس الثوري الإيراني في سورية، العميد رضي موسوي، واحدة من التطورات الأكبر حتى الآن، التي قد تدفع من احتمال التصعيد الاحتلالي ضد حزب الله على الجبهة الشمالية.
من جانبه، ورداً على تصريحات "نتنياهو"، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر".
وأكد النخالة في تصريح سابق له أن "تبادل الأسرى يتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه السياسية وعلى رأسها حركة حماس".
يأتي ذلك على وقع ارتكاب قوات الاحتلال 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيداً و286 جريحاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع الى 21 ألفاً و 822 شهيداً 56 ألف جريح منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أكتوبر الماضي.
بينما واصلت طائرات الاحتلال حربها على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة وسط تحذيرات من مجاعة في غزة والشمال.
وقد شهدت المنطقة الوسطى بقطاع غزة سلسلة غارات جوية عنيفة أدت لارتقاء 12 شهيداً والعديد من المصابين في استهداف منزل يعود لعائلة فلسطينية كاملة، بالتزامن مع ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى جراء غارة استهدفت أبنية سكنية ومساجد في مخيمي النصيرات والمغازي ودير البلح، وسطاً.
ولم يسلم جنوب القطاع من القصف الجوي والمدفعي الكثيف، مما أدى لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين ووقوع الإصابات البليغة في صفوفهم.
كما ارتقى ستة شهداء بقصف طيران الاحتلال جنوب مدينة غزة، وارتقى الأسير المحرر والقيادي بالقسام، "عبد الفتاح معالي" رفيق المهندس يحيى عياش، من مدينة سلفيت ومبعد لغزة، في قصف للاحتلال على قطاع غزة.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك حالة انعدام أمن غذائي يواجهها سكان غزة جراء استخدام الاحتلال سلاح التجويع ما يهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض في القطاع.
من جانبه، أشار المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إلى أن هناك انتشارا للعديد من الأوبئة حالياً في قطاع غزة بسبب حرب الاحتلال وانهيار المنظومة الصحية والبيئية في قطاع غزة في ظل تخوفات من انتشار الكوليرا.
ووصف الأوضاع في غزة بالكارثية ولا يمكن لمدينة رفح استيعاب كل سكان القطاع، لافتاً إلى الحاجة لمواصلة قوافل الإغاثة إلى مدينة غزة لأن هناك مجاعة حقيقية.

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