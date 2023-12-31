Monday, 01 January 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيه بي سي: حاملة الطائرات جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها.
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

MENAFN31122023000072011014ID1107673117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث