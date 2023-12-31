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حماس تعلق على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

12/31/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علقت حركة المقاومة الإسلامة "حماس"، الأحد، على دعوة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلايل سموتريش، لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان إن "دعوة الوزير المتطرّف سموتريتش حكومته النازية، لتهجير مليوني فلسطيني وإبقاء نحو مائتي ألف فقط في قطاع غزة، وتحويل أراضي غزة إلى حدائق ومتنزهات للصهاينة، هو استخفاف ممجوج، وجريمة حرب تترافق مع عدوان إجرامي لم يشهد له العصر الحديث مثيلا".
وأكّدت الحركة، أن "هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، تحركا فاعلا للجم هذا الكيان، ووقف جرائمه، ومحاسبته على ما اقترفه بحق المدنيين الفلسطينيين".
وشددت على أن "شعبنا قال كلمته، وسيقف صامدا ومرابطا في وجه كل محاولات تهجيره عن أرضه ودياره، حتى التحرير والعودة".



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