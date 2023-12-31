كتائب القسام تستهدف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قصفت كتائب القسام في اللحظات الأولى من ليلة الاثنين مدينة "تل أبيب" المحتلة وضواحيها برشقة صاروخية كثيفة سمع على اثرها صفارات الانذار في المنطقة.
وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بوابل كثيف من الصواريخ من طراز M90 "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ويأتي استهداف القسام لتل أبيب بعد انقطاع عشرة أيام منذ 21 كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعد 87 يوما من العدوان على غزة.
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