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كتائب القسام تستهدف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية (فيديو)

12/31/2023 11:25:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصفت كتائب القسام في اللحظات الأولى من ليلة الاثنين مدينة "تل أبيب" المحتلة وضواحيها برشقة صاروخية كثيفة سمع على اثرها صفارات الانذار في المنطقة.
وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بوابل كثيف من الصواريخ من طراز M90 "رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ويأتي استهداف القسام لتل أبيب بعد انقطاع عشرة أيام منذ 21 كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعد 87 يوما من العدوان على غزة.

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