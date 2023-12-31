فشل أمني ذريع.. كيف خدع وسرق هذا الإسرائيلي جيش الاحتلال؟ (صور)

MENAFN - Alghad Newspaper) سمحت الرقابة الاسرائيلية بكشف النقاب اليوم عن قضية أمنية وصفت بالخطيرة ، حيث تمكن اسرائيلي من أصحاب السوابق من التنكر بشخصية ضابط في احدى الاجهزة الامنية والدخول لقطاع غزة والاشتراك في اجتماعات امنية حساسة.









وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان الاسرائيلي يدعى "روعي يفراخ" ولديه سجل جنائي حافل حيث تنكر بعدة شخصيات ومنها ضابط في الشاباك وضابط في وحدة "يمام" الخاصة وخدع كبار قادة الجيش واشترك في جولات مع نتنياهو على اطراف القطاع قبل أسابيع بهوية مزوّرة.











وبيّنت الصحيفة ان "يفراخ" صاحب ماضي جنائي حافل بقضايا متعلقة بالسلاح والمخدرات والجنس وان تمكنه من اختراق الدوائر العسكرية والامنية العليا يدلل على إخفاق كبير وفشل في دوائر حماية كبار المسئولين ومنهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للصحيفة فقد دخل "يفراخ" لقواعد عسكرية بحرية وتواجد في قاعدة استراتيجية خلال زيارة قائد الاركان هرتسي هليفي الى المكان.

وقدّمت النيابة الاسرائيلية في تل أبيب لائحة اتهام بحق "يفراخ" نهار أمس الأحد تنسب له فيها عدة تهم وصفت بالخطيرة ومنها تقمص شخصيات وسرقة كميات كبيرة من الاسلحة الى ان تم اكتشافه واعتقاله في السابع عشر من شهر كانون أول الماضي.

وعثرت الشرطة في منزله ومنزل والدته على أسلحة بأنواع مختلفة كان قد سرقها من الجيش خلال تواجده في غلاف غزة وكذلك داخل قطاع غزة ومنها : بندقية M4 ، ثلاثة عبوات ناسفة وعليها كتابة بالعربية ، 14 قنبلة يدوية ، قنبلتين دخانيتين ، صندوق ذخيرة من عبار 5.56 ملم ، صندوق ذخيرة لمسدس من عيار 9 ملم ، تابلت للجيش ، واقي رصاص وخوّذ.







































