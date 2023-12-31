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إسرائيل تعتزم الاستعانة ببلير لتهجير أهالي غزة

12/31/2023 11:25:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناع الأخيرة باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة.
وقالت القناة إن بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس لمناقشة ذلك.
وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طرحت فكرة أن يكون بلير وسيطا بين إسرائيل ودول غربية، بشأن قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.
من جهته، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة جيروزاليم بوست ما ورد في تقرير القناة 12، وقال إن الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة، على حد قوله.

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