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4 سلبيات في اختيار الشريك

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت جمعية المودة للتنمية الأسرية أن هناك 4 سلبيات لعدم وضوح المعايير في اختيار الشريك قبل الزواج، مما يؤدي إلى خيبة الأمل والإحساس بالخيانة، والصراعات المستمرة وعدم الرضا في العلاقة، وانخفاض الثقة والاستقرار، وضياع الوقت والجهد في علاقات غير ملائمة، في المقابل أشارت الجمعية إلى 4 نصائح لاختيار شريك الحياة، منها تحديد القيم الأساسية التي تعتبر مهمة في الحياة والعلاقة، وتحديد الصفات المهمة في شريك الحياة، والبحث عن شريك يشترك مع الآخر في بعض الاهتمامات والهوايات، والصدق مع النفس والاستماع إلى الغرائز الداخلية.
وضوح معايير
أوضحت الاستشارية الأسرية، تهاني عادل، أن معايير اختيار الشريك لابد أن تكون واضحة للمرأة قبل الاختيار، بحيث يكون الزوج والزوجة متقاربين في الفكر والثقافة، ويكون الطرف الآخر على قدر من الأخلاق والتوافق بين العادات والتقاليد والأعراف التي تربى عليها كل طرف، ويساعد على التقارب بينهما وغيرها. موضحة أن كثيرًا من الحالات التي تأتي لها بعد الزواج تكون نتيجة اختيار غير موفق من أحد الطرفين، ومن بين تلك الحالات فتاة في العقد الثالث من العمر تزوجت رجلا خمسينيًا ونتيجة عدم وجود توافق في الأفكار بينهما طلبت الطلاق، واتضح أن زوجها يعاملها معاملة قاسية، ولا تشعر معه بالأمان الأسري، وأضافت من ضمن الحالات زوج ثلاثيني متزوج بفتاة عشرينية يشتكي من كثرة خروجها، وعدم وجودها بالمنزل للبقاء معه، إلى جانب أن زوجته تشعره بعدم الاهتمام، فعدم وجود توافق فكري بينهما أدي للوصول لمرحلة الطلاق.
اختيار الشريك قبل الزواج
شددت على أهمية أن يختار أحد الطرفين شريك حياته قبل الزواج، ولكن للأسف نجد أن نسبة الطلاق مرتفعة لدينا لعدة أسباب، منها عدم التوافق بين الزوجين؛ لذلك التعرف على مزيا وعيوب الطرف الآخر قبل الزواج مهم، والتأكد من القدرة على التوافق بينهما، واختيار الشريك بمرحلة عمرية تناسب الطرف الآخر، والكثير من الأزواج يقع ضحية اختيار غير موفق نتيجة التسرع في طلب الزواج، والقبول بأي زوجة تختارها أسرته، بما يسمي الزواج التقليدي، دون معرفة مميزات هذه الفتاة وعيوبها ومستوها الفكري، وكذلك الفتاة قد تقبل بمن يطلب منها الزواج دون تردد، موضحة أنه لابد من تكثيف الدراسات والبحوث حول معايير اختيار شريك الحياة، وطرح المتغيرات الأكثر تأثيرًا في التوافق الزوجي، وعقد دورات عن كيفية اختيار الشريك، فنحن لانزال بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات.

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