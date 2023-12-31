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رجل دولة أو غير ذلك

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب الفيلسوف البريطاني برتراند راسل (1872-1970): ((حينما لقيتُ لينين، كان انطباعي عنه كرجل عظيم أقلَّ بكثير مما توقعت، وأكثر انطباعاتي من هذا الاجتماع: حيوية التعصّب، والقساوة المغولية، وحينما عرضتُ عليه سؤالًا يتعلّق بالاشتراكية الزراعية، أوضح لي بجذل كيف أنَّه حرّض الفلاحين الفقراء على الأغنياء، فبادروا حالًا إلى شنقهم إلى أقرب شجرة، وجعل ضحكه الصارخ على فكرة أولئك القَتَلة دمي يجري باردًا في عروقي، إنني لأشكُ في أن يستطيع أي شخص أن يصبح قائدًا في أيام أهدأ من تلك الأيام، وسلطته ترتبط بالحقيقة التي مؤداها أنه في أمّة منهزمة ذاهلة، كان الوحيد تقريبًا الذي لم يخامره الشك وبسط آمالًا بنوع جديد من النصر)).
كان انطباع الفيلسوف عن ثوري مثل لينين أنه لا يتمتع بصفات تجعله قائدًا في أيام تخلو من الاضطرابات، والجوع، والحرب، والتمزق الذي فتك بروسيا حينها، في الحرب العالمية الثانية (1914-1918)، وبدل أن يجيب عن سؤال متعلّق بالاقتصاد، صار يتبجّح بالدماء التي تسبب في إراقتها، هذا الانطباع هو نفسه الذي حمله الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين عن لينين، فقد وجه إليه سؤال يتعلّق بلينين، فقال: ((إنه رجل ثورة، ليس رجل دولة، ولا بد من التفريق بين الوصفين))، يأتي هذا التفريق من رجل روسيا القوي الذي فهم أنَّ إدارة الدولة تتناقض مع تصوّرات الثوريين، الذين يحتكمون إلى الأيدولوجيا، بصورة تفوق مهاراتهم السياسية في تحقيق مصالح البلاد.
وفي المنطقة العربية تجاهل كثير من الكتّاب دور رجل الدولة حين كتبوا في التاريخ، وكان طمسهم لدور رجال الدولة لصالح شخصيّات أخرى لم يكن لها أن تحقق الكفاءة التي تميّز بها رجال الدولة، ففي الوقت الذي تم فيه نبش التاريخ لتمجيد شخصيات مثل سعيد بن جبير، وهو أحد الخارجين على الدولة الأموية في الكوفة، قبل أن يقتله الحجّاج بن يوسف الثقفي، جرى تقزيم الدور الكبير لرجال الدولة في زمنه مثل عبدالملك بن مروان، رغم أنَّه لا يوجد أيُّ دليل على أنَّ ابن جبير كان بمقدرته إدارة دولة بكفاءة عبدالملك ورجاله، فالإنجازات التي امتدت من إنشاء عملة عربية إسلامية، إلى تعريب الدواوين، وتوحيد الأقطار الإسلامية في دولة قويّة وإنهاء التمرّد والخروج المتكرر على الدولة، لم ترضِ أولئك الذين وجدوا في تاريخنا الإسلامي مختلف النماذج التي سعوا إلى تقديمها إلى الأجيال اللاحقة على أنها القدوة، ومضرب المثل، وهي تشترك في أنه لم يكن منها رجل دولة.
كذلك الحال حين تعرّض هؤلاء إلى التاريخ السعودي، فتم تسليط الضوء على الدعاة والعلماء وما كان لهم من أثر في تصحيح معتقدات الناس، وهو صحيح، لكنَّ هذا التناول للتاريخ السعودي كان فيه طمس لما في هذا التاريخ من دور رجال الدولة، كما كان عليه المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود (1953) رحمه الله، الذي استطاع أن يقيم دولة وسط جميع الأخطار التي هددتها، حتى أضحت مرهوبة الجانب، ذات ثقل سياسي عالمي، ولم يكن هذا الإغضاء عن دور رجل الدولة بريئًا دومًا، بل كان يعجب أولئك الذين يحاولون طمس الإنجازات التي حققها رجل الدولة، ليتم تصويرها على أنها مكتسبات دعاة وطلبة علم فحسب.
وكانت في هذه الطريقة في كتابة التاريخ رسالة موجّهة، بأنه في المستقبل يقع التغيير على عاتق من يتشبّهون بابن جبير، لا عبدالملك بن مروان، وأنَّ طلبة العلم يمكنهم أن يقيموا ما عجز عنه غيرهم، ولم يجد بعض كتّاب الإخوان أيَّ غضاضة من التعرّض للتاريخ السعودي بهذه الطريقة، ليقولوا ضمنًا إنَّ مجموعات من الدعاة يمكنها أن تشكّل بديلًا عن سياسيي العالَم، لكنَّ التاريخ لا يسعف هذا التصوّر، فبعد الدولة السعودية الأولى، لم يكن بإمكان غير رجال الدولة من طلبة العلم والدعاة أن يسترجعوا ما هدّمته الجيوش الغازية، ولم يكن من بينهم من يستطيع أن ينجز ما أنجزه عبدالعزيز آل سعود لاحقًا، وهكذا فإنَّ درس التاريخ يظهر كلَّ مرة أنَّه مهما حاول الكتّاب، والمؤرخون تجاوز دور رجل الدولة في التاريخ، ونسبة فضل إنجازاته إلى غيره، إلا أنَّ المنجزات السياسية تبقى ملتصقة برجال الدولة، ولا يمكن لغيرهم أن يحل محلهم في تفسير حدوثها.

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