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الثقافة كسلوك وتعبير عن هوية

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يختلف الناس في إيجاد صياغة موحدة لتعريف الثقافة، كما يختلفون أيضًا في أنواعها. فالثقافة قد تكون سلوكا أو فلسفة أو ربما مهنة. حاليًا تشهد المملكة نهضة كبيرة ومختلفة على مستوى الثقافة بأنواعها وتفرعاتها كافة. في السنوات الأربع الأخيرة باتت تشهد تغييرًا ملحوظًا أكثر تفاعلية وشمول، بعد أن انتهجت تخصيص الأعوام بفعالية محددة، بداية مع 2021 عام الخط العربي ثم 2022 عام القهوة السعودية ثم 2023 عام الشعر العربي وأخيرًا 2024 عام الإبل.
عملت هذه الأعوام بمسمياتها كافة على تعزيز الهوية السعودية وتأصيلها في أكثر من قالب ثقافي، ما أخرج الثقافة عن دورها المحصور في نطاق ضيق إلى نطاق أوسع وأكثر شمولية ووضوحا.
كنت قد شاهدت مشاركة إحدى الشغوفات بالحرف اليدوية من السعودية في (الملتقى الثقافي الدولي للحرف اليدوية) في مصر ومدى حبها وحرصها على صناعة السلات (الخوص)، ومدى الإتقان والجودة والسرعة في التنفيذ التي تمكنها من إنتاج سلة خلال ربع ساعة فقط. هذه السلة قد لا تستخدم في وقتنا الحاضر على نطاق واسع إلا أنها تعتبر موروثا ثقافيا كمهنة ومنتج تتزين به مجالسنا الشعبية.
الكثير من الموروثات الثقافية اليوم بدأت تنتعش وتدرك أهميتها، ولدينا الكثير مما لم يظهر على مستوى الإعلام والتمثيل الدولي. هنا خطرت ببالي فكرة تسليط الضوء على اكتشاف الموهوبين من أصحاب الحرف اليدوية الموروثة، تبدأ بتنظيم معارض متنقلة بين مناطق المملكة، على غرار معارض الكتاب، بحيث تنظم بإعداد يتشارك فيه رعاة ومنظمون وجمعيات تدعم الحرف اليدوية من أصحاب الهمم ومن نزلاء السجون والتأهيل وشرائح المجتمع كافة.
كما يمكن أيضًا قياس التغذية الراجعة من هذه الأعوام، بإنشاء متاحف لأبرز الأعمال المصنوعة يدويًا، والتي تستحق الدعم للتمثيل في المعارض والملتقيات الدولية، كرسالة معبرة عن هوية المملكة التي كلنا يريد نشرها والافتخار بها، خاصة لدى الدول التي كانت تعيب هذه الثقافة وتنتقصها ولا تحترمها أو تدرك جمالياتها.
الثقافة بمفهومها الواسع اليوم خرجت عن حصر الإنسان بقراءة كتاب أو تبني فلسفات الآخرين، إلى ثقافة خاصة تميز كل مجتمع عن ثقافات الآخرين، وتقدم هويته التي هي مصدر اعتزازه وفخره واحترام الآخرين له، وتقديرهم لثقافته بين سائر الثقافات.

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