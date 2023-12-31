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أوبك المعادن الحرجة والإستراتيجية

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تلعب المعادن الحيوية والإستراتيجية دورًا محوريًا في تشكيل مشهد الصناعة والتكنولوجيا الحديثة حيث تعتبر هذه المعادن ضرورية لمختلف التطبيقات التي تتراوح من الإلكترونيات إلى الطاقة المتجددة، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
لنعرج أولًا على تعريف ماهية المعادن الحرجة والإستراتيجية وهي المعادن محدودة الوفرة والضرورية للتحول للطاقة الخضراء غير الضارة بالبيئة مثل الليثيوم مما يجعله حيويًا لسوق السيارات الكهربائية المتنامي وأنظمة تخزين الطاقة، والمعادن الاستراتيجية هي موارد تعتبرها الدول حيوية لتنميتها الاقتصادية والصناعية مثل النيوديميوم والديسبروسيوم، وهي ضرورية لتصنيع مغناطيسات عالية الأداء تستخدم في الإلكترونيات وتوربينات الرياح.
أدى التوزيع العالمي للمعادن الحيوية والإستراتيجية في حقبة ما بعد كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا..إلخ إلى نقصانها واختلال سلاسل الإمداد العالمية، وقد أدت هذه المخاوف بشأن المنافسة على الموارد، والتوترات التجارية، والصراعات الجيوسياسية المحتملة إلى بروز دور السعودية كلاعب محايد وسط مستقر سياسيا في ظل هذه التوترات العالمية، وهذا على أصعدة عديدة والصعيد التعديني الدولي أحدها.
ولعل أوضح الجهود التعدينية الدولية ما تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية من إقامة مؤتمر التعدين الدولي والذي سوف يقام في يناير الجاري 2024، ويهدف ضمن أهداف عديدة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مع حزمة محفزات متميزة، والمؤتمر ساحة لحوارات تعدينية علمية رفيعة المستوى، وفي هذا المؤتمر سوف يقام كذلك اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، ولعلنا أمام لحظة تاريخية تشبه تلك التي ساهمت في إنشاء أوبك للنفط فسوق المعادن الدولي غير منظم، وتشوبه الكثير من العيوب ومع ازدياد الصراعات بأنواعها فإن الوزارات المعنية بالمعادن في العالم بحاجة لمنظمة دولية، وربما يكون هذا من أهداف رؤية المملكة 2040 أو حتى 2030 الحالية.
المملكة لها ثقلها في النفط كما في المعادن حيث إن لدينا 1.3 تريليون دولار قيمة المعادن غير المستغلة، والرقم بالطبع قابل للزيادة، فمن المفهوم إذا مع المشاريع البارزة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تتجه نحو كيفية إدارة الصراعات الدولية في سوق المعادن الحرجة والاستراتيجية، وربما يكون في الرياض لاحقًا بورصة تعاملات دولية بهذا الشأن تخدم المزايا اللوجستية للمملكة نظرًا لموقعها الاستراتيجي. إننا جزء مهم ومؤثر من المجتمع الدولي وما مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة إلا خير مثال على ذلك.

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