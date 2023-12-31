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اليوم التالي في غزة مؤجل إلى 2025

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بين الدعم المطلق لإسرائيل والبحث عن ((أفق سياسي)) لما بعد الحرب، أضاعت الولايات المتحدة - كالعادة ((الأفق السياسي))، على غرار ما فعلته في كل تدخّلاتها وحروبها. لم تستطع السيطرة على التطرّف الإسرائيلي الجامح ولا ترويضه، ففرض عليها قبول إملاءاته:
1) الحرب المستدامة حتى لو غيّر أساليبه، 2) مواصلة مدِّه بما يطلبه من أدوات القتل والتدمير، 3) إعادة احتلال لقطاع غزّة في انتظار ((القضاء على حماس)) ولو بعد سنوات، 4) المماطلة في أي حلول حقيقية للحفاظ على خيار التهجير والسعي إلى تصفية دور ((الأونروا)) لإبقاء الوضع المعيشي طاردًا للغزيين من أرضهم، 5) إقصاء السلطة الفلسطينية و((سلطة حماس)) عن حكم غزّة، 6) إحباط أي صيغة لـ((سلطة فلسطينية موحّدة)) للضفة الغربية والقطاع، 7) مواصلة الضغط على ((سلطة رام الله)) وإضعافها لإقصاء أي بحث جدّي في تطبيق ((حلّ الدولتين))، 8) التعامل مع ((اتفاق أوسلو)) على أنه ملغى وغير قابل للتطبيق بغية زعزعة الشرعية الدولية لمنظمة التحرير وبالتالي للسلطة الفلسطينية، 9) استخدام تطرّف أحزاب الصهيونية- الدينية للاستمرار في السياسات العنصرية وتحصين الاستيطان وإرهاب المستوطنين لمنع أي بحث في تغيير أوضاع الاحتلال في الضفة، 10) ممارسة ضغوط على الدول العربية سواء لمواصلة نهج ((التطبيع المجاني)) من دون تنازلات للفلسطينيين، أو لتمويل إعادة إعمار ((غزّة المحتلة)) بإشراف إسرائيل وشروطها.
هذه مجرّد عيّنة من سياسات سبق للإدارات الأمريكية أن أيّدتها سرًّا أو علنًا (عدم تطبيق اتفاق أوسلو)، أو تغاضت عنها (توظيف ممارسات ((حماس)) في إضعاف السلطة الفلسطينية)، أو تلكّأت في معارضتها (الاستيطان وتقويض ((حلّ الدولتين)))، أو خضعت فيها لإرادة الإسرائيليين (انتهاكات المسجد الأقصى وسائر المقدّسات، والقوانين العنصرية التي تتعامل مع الفلسطينيين كشعب مُستَعبَد واقع تحت الاستعمار). ولم تستطع الإدارة الحالية أن تحلّ الإشكالات التي عوّقت إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزّة، أقلّه مقابل امتناعها عن طلب وقف إطلاق النار، فبدت مؤيّدة للحصار الخانق ولقتل ما يقرب من 15 ألف طفل وامرأة، عدا آلاف المفقودين. بل إن الإدارة الأمريكية واصلت إرسال شحنات أسلحة متطوّرة إلى إسرائيل على الرغم من أن بنيامين نتانياهو يعمل بأجندته الخاصة ويتجاهل أي مطالب أمريكية تخالف تطلعاته للبقاء في الحكم، كذلك على الرغم من أن واشنطن تعرف أن تيار التطرّف السياسي- الديني لا ينفكّ يتوسع داخل صفوف الجيش وقوات الشرطة. والأهم أن كل التقديرات تفيد بأن عدم إحراز نصر حاسم في غزّة سيدفع المجتمع الإسرائيلي إلى أحزاب التطرّف التي ترفض الآن وقف الحرب وتؤيّد علنًا تهجير الفلسطينيين من غزّة والضفة. فأي إسرائيل تريدها الولايات المتحدة في هذا الشرق الأوسط، ولأي أهداف، وكيف يمكن في هذه الحال أن تعيش بأمان في المنطقة أو أن تتعايش مع شعوبها ودولها.
في العام 2022 قادت أمريكا تحالفًا غربيًا مناوئًا للغزو الروسي لأوكرانيا، وكانت القضية التي دافعت عنها مبدئية ومحقّة ومشروعة بدليل أن غالبية الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت معها ضد هذا الغزو وطالبت بالانسحاب الروسي، لكن الانقسام الحالي داخل الكونجرس في شأن مواصلة الدعم لأوكرانيا يُظهر أن المسألة لا علاقة لها بأي مبادئ وقيم، وليست فصلًا في صراع دولي بين شرق يغلّب الاستبداد وغرب يغلّب الديمقراطية التي جعلها جو بايدن أحد أبرز شعارات ولايته. لكنه في العام 2023 شهد كيف أن صعود التطرّف كشف زيف ((الديمقراطية)) في إسرائيل، وبعد هجوم ((حماس)) على غلاف غزّة ما لبث هو نفسه أن خلع ثوب الديمقراطية ليرتدي حلّة الصهيونية التي لطالما تفاخر بها وراح يتفرّج على مجازر الأطفال والنساء في غزّة، ومع اقتراب الحرب من نهاية شهرها الثالث لا يزال يتفرّج ولا يستطيع سوى إشهار ((الفيتو)) ضد وقف إطلاق النار.
قيل في هجوم 07/10/2023 إنه عرّض إسرائيل لـ((تهديد وجودي))، والواقع أن الخطر الوجودي الذي تشعر به متأصّل لديها منذ ولادتها على أنقاض النكبة الفلسطينية، ومنذ ترسّخ في لا وعي شعبها أنه يعيش على أرض مسلوبة وأن الشعب الآخر صاحب الأرض لا يزال موجودًا وقريبًا ويطالب بحقوقه. ثم قيل إن الحرب، ردّا على هجوم ((حماس))، ستغيّر منطقة الشرق الأوسط وخريطته، لكن ما تغيّر فعلًا هو الغرب الذي قدّم دعمًا مطلقًا لإسرائيل وداس على كل القيم التي كان يعظ بها بقية العالم (الإنسانية والأخلاقيات وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرّية التعبير...) لتغطية الجرائم والفظاعات التي ارتكبتها إسرائيل ثم حوّلتها إلى حرب إبادة جماعية مفتوحة لشعب تعتبر مجرد وجوده نافيًا لوجودها. غيّرت دول الغرب روح دساتيرها وقوانينها، فعلى سبيل المثال فقط ساوت أمريكا العداء للصهيونية بالعداء للسامية وصارت جامعاتها مطالبة بقمع حرية التعبير بعدما كانت موئلًا ورمزًا لهذه الحرية، وأصبح الاعتراف بإسرائيل شرطًا لاستحقاق الجنسية في ألمانيا التي تتعامل مع معاداة السامية كأنها مسٌّ بالهوية الوطنية وشرعية الدولة. والأمثلة كثيرة في بلدان غربية أخرى جعلت من التعاطف مع الأطفال والنساء الفلسطينيين، وليس مع ((حماس))، أشبه بجنحة أو جريمة.
كل ما يُطرح حاليًا لما بعد الحرب لا يفترض أن يكون هناك تغيير في إسرائيل نفسها وإنما تكيّف مع تطرّفها، حتى وهي تهندس النكبة الثانية للفلسطينيين. لم يخرج فيها أي صوت يتحدث عن ((سلام)) أو عن ((تعايش)) لا بدّ منه وإنما هناك استسلام وتسليم بفكرة التخلّص من الشعب الفلسطيني. صدرت دعوات إلى الدول العربية كي تستوعب النازحين، أو إلى دول أجنبية كي تستقبله، وهناك دولتان على الأقل (أستراليا وكندا) بدأتا تقديم تسهيلات للهجرة إليهما، فيما يشهد جانبا معبر رفح نشاطًا لسماسرة تهريب غزيين يدفعون آلاف الدولارات لعبور الأراضي المصرية إلى أي مكان.
الدول العربية والإسلامية قالت كلمتها، الاتحاد الأوروبي يبحث عن أفكار ويعجز عن تطبيقها، والكلّ واقعٌ في فخّ أن الكلمة لأمريكا وحدها، لكن بايدن لم يطرح أي مبادرة وهو يستعد لدخول سنة انتخابية صعبة، كذلك إسرائيل تتجه إلى تحوّلات سياسية معقّدة. لذلك يُركن حاليًا إلى ما هو ((ممكن)). وهذا الممكن يعني بقاء قطاع غزّة عالقًا بين حرب واحتلال وحصار، فإسرائيل لن تنسحب منه بحجة أن ((الفراغ)) يتيح لـ((حماس)) العودة إلى حكمه، وهي تريد احتلاله من دون تحمّل مسؤولية سكانه أو السماح للأمم المتحدة بمساعدته بلا عوائق، لكن بقاءها فيه يحبط أي انخراط عربي ودولي في أي مبادرات لا أفق ((سلميًا)) لها. أما حكم ((حماس)) فممنوع الآن ولاحقًا وإذا عاد فسيكون عقبة أمام المساعدات وإعادة الإعمار... وهكذا، ففي اليوم الأول من 2024 يمكن القول إن ((اليوم التالي)) في غزّة مؤجّل إلى 2025.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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