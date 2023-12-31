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منصة ميدان الهجن جوهرة صحراء شرورة

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد سباقات الهجن من أهم الرياضات في وطننا العربي وخاصة في دول الخليج، وهي أحد أشهر أنواع الرياضات وأقدمها في التراث العربي، حيث يمتد تاريخها إلى ما قبل الإسلام واستمرت في العصور الإسلامية حتى يومنا هذا. الإبل المخصصة للسباقات يطلق على الإبل المشاركة في مثل هذه السباقات بالهجن، ومفردها ذلول، وجمعها بالجيش، ومن أشهر أنواعها: الهجن الحراير أو الذلول الحرة، ويتمركز موطنها في وسط وشمال الجزيرة العربية. والهجن الصيعرية ويتمركز موطنها في جنوب الجزيرة العربية ودائما ما يتغنى بها الشعراء في وصف الذلول.
وبالنسبة للذلول العمانية فهي أيضًا أصيلة وموطنها ساحل الباطنة في سلطنة عمان، وتتميز برشاقتها ورقتها، حيث تصنف بأنها من أرفع وأنبل الأنواع، مما يجعلها المفضلة عند الملوك والأمراء، أما بالنسبة للذلول السودانية، فهي تتميز بصبرها وقوة تحملها والقدرة على مقاومة البيئة الصحراوية وظروفها القاسية. رياضة سباقات الهجن تتميز الهجن بعدة صفات تميزها عن غيرها من الإبل، وأبرزها خفة الوزن، صغر الخف، كبر حجم الصدر، الأرجل الطويلة والذيل الطويل، كما تتميز بطول المنطقة الموجودة أمام السنام وحتى الرقبة والتي تعرف بـ((الغارب))، وأيضًا تتميز باتساع ((الآباط)) وهي تلك المنطقة الموجودة بين اليدين والبطن. الهجن والسباقات تحتاج الهجن المشاركة في السباقات إلى فترة للتدريب ونظام غذائي خاص، يساعدها في التخلص من شحومها الزائدة، والتي من أبرزها الحليب والعسل والتمر والذرة والبرسيم والشعير. وتعرف الهجن المشاركة في السباقات بقطع المسافات الطويلة التي لا تتحملها الخيول بحسب الإحصائيات، حيث إنها تتحمل العطش والجوع.
يذكر أن، القبائل العربية القديمة كانت تقيم هذه السباقات من أجل التباهي بامتلاك مثل هذه الأنواع القوية، وللدلالة على الفروسية والشجاعة. ميدان هجن شرورة يحظى ميدان شرورة بالدعم من الاتحاد السعودي للهجن، وأمير منطقة نجران ونائبه حيث يتشرف الميدان بحضور الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد السنوي للمهرجان، وسيتم هذا العام افتتاح مضمار جديد بطول 6 كيلو مترات تم إنشاؤه على نفقة الاتحاد السعودي للهجن.
ودائمًا ما يحظى ميدان الهجن بجوائز قيمة تتمثل بعدد من السيارات يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى في الأشواط الرئيسية، وجوائز نقدية قيمة للمراكز الأخرى، وذلك منذ تأسيس هذا الميدان.
كما سيدشن أمير منطقة نجران افتتاح (منصة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بميدان شرورة للهجن) وهي على أرقى المواصفات حيث تشمل مدرجات بسعة 300 كرسي للجماهير، وصالة كبار الزوار تتضمن مكتبا إداريا، وصالة اجتماعات، وصالة كبار الشخصيات تتسع لاستضافة 250 زائرا، ومتحفا لمستلزمات الهجن القديمة.
من جانبه، شكر المواطن خالد صالح، وهو أحد ملاك الإبل، أمير منطقة نجران ونائبه على اهتمامهما بهذه الرياضة الأصيلة التي تبرز موروث المحافظة وما يمتلكونه من الإبل ذات القيمة العالية.
وقال مبخوت الصيعري، إن مهرجان شرورة يأتي بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة وإشراف مباشر من محافظ شرورة، مضيفًا أنها فرصة للبيع والشراء وتعريف الزوار بما تكتنزه المحافظة من مخزون عريق من الهجن الأصايل، مقدما شكره لكافة القائمين على الميدان والداعمين له. رياضة عريقة من جهته، نقل حسن بن معيقل رئيس لجنة ميدان الهجن الشكر الجزيل من ملاك الهجن لأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وكذلك محافظ شرورة موفق العنزي ولرئيس الميدان الشيخ مبارك عبدالله الربع ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لمتابعتهم الدائمة والسعي لتطوير هذه الرياضة العريقة بالمحافظة ومنوها بالدور المتميز لجهود ودعم الاتحاد السعودي للهجن متمثلا بتكفله بإنشاء المضمار الجديد. كما يأمل أهالي الميدان بأن يتم دعم الاتحاد السعودي للهجن مستقبلا بالسباقات النقدية الشهرية لميدان شرورة أسوة بالميادين الأخرى.
في السياق، يدشن أمير المنطقة ويضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه بئر ميدان الهجن، كما سيقوم بغرس أول شتلة التابعة لجمعية طبيعة بشرورة بموقع ميدان الهجن.

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