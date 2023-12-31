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مشاريع بلدية لأنسنة شرورة

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء اليوم، مشاريع المرحلة الأولى من سفلتة الطرق لبلدية شرورة، وذلك في مقر صالة الأمير مشعل بن سعود للاحتفالات، ضمن المشاريع التنموية لمختلف الجهات الحكومية التي يفتتحها أمير المنطقة.
أمير العطاء
أكد رئيس بلدية محافظة شرورة، المهندس شرفي بن علي أبوساق، أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد دائما يحمل في كل زيارة إلى محافظة شرورة أروع صور العطاء لأمير البناء والتنمية، حيث لبست عروس الربع الخالي حلة قشيبة من الورود والزهور والأقواس الترحيبية، فرحا بزيارته الميمونة التي يدشن خلالها العديد من مشاريع الخير والبناء، ويتفقد أحوال المواطنين عن قرب. وتعكس تلك الزيارة جليا مدى ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام من قِبل ولاة الأمر في كل المناطق والمحافظات، ولا سيما في محافظة شرورة، بوابة المملكة الجنوبية، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مطالبهم من المشاريع الخدمية.
أنسنة المدن
أوضح أبوساق أن بلدية محافظة شرورة أولت تطوير البنية التحتية في مشاريعها وأنسنة المدن جل اهتمامها، حيث أنجزت مشروع سفلتة طرق بلدية شرورة بقيمة إجمالية بلغت 7311681 ريالا، وبمساحة إجمالية 7794 م2. كما يجري تنفيذ العديد من المشاريع، منها مشروع استكمال حديقة الملك عبدالعزيز (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 615365 ريالا، وبمساحة تجاوزت 21 ألف م2. كما توجد مشاريع صيانة للطرق والأرصفة والمسطحات الخضراء، منها مشروع صيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة (المرحلة الأولى) بنسبة إنجاز 80 %، ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة والإنارة (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 7013350 ريالا، ونسبة إنجاز 30 %، ومشروع صيانة المسحطحات الخضراء وشبكات الري (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية 3888142 ريالا، ونسبة إنجاز 30 %. كما رست بلدية شرورة العديد من المشاريع، وما زال العمل جاريا على إكمال مسوغاتها النظامية، لتوقيع عقودها، منها عقد نظافة محافظة شرورة والمراكز التابعه لها بقيمة إجمالية 22825282 ريالا، ومشروع حديقة الروضة بقيمة إجمالية 939021 ريالا، وحديقة الخالدية بقيمة إجمالية 805000 ريال، ومشروع سفلتة مخططات المنح بقيمة إجمالية 7459762 ريالا، ومشروع معالجة عناصر التشوه البصري، وحديقة الأخاشيم بقيمة إجمالية 795132 ريالا.
مشاريع للترسية
أشار رئيس بلدية المحافظة إلى أنه توجد العديد من المشاريع تحت مرحلة الطرح والترسية، وإكمال مسوغاتها النظامية لترسيتها، منها استكمال حديقة الملك عبدالعزيز بقيمة إجمالية 11444857 ريالا، واستكمال سفلتة مخطط الصناعية بقيمة إجمالية 4700.000 ريال، واستكمال سفلتة شوراع مخططات المنح بقيمة إجمالية 3000.000، واستكمال سفلتة مخطط حي الأمير مشعل بقيمة إجمالية 8133906 ريالات، وسفلتة المواقع الاستثمارية والساحات داخل مخططات المنح بقيمة إجمالية 6700000 ريال، وما زالت هناك مشاريع تحت الدراسة والاعتماد، منها عقد صيانة متنزه الملك عبدالعزيز، وحديقة النزهة، وحديقة مشعل ((أ))، وحديقة مشعل ((ب))، وإنشاء ممشى بحي مشعل ((ب))، وإنشاء ممشى في حي النزهة، وتطوير طريق الأمير جلوي.
وبلغت مجموع تكاليف المشاريع الجارية والمنجزة خلال العام الحالي 23.951.761 ريالا، ومجموع المشاريع تحت مرحلة الترسية وتوقيع العقود 34.692.948 ريالا، ومجموع المشاريع تحت الطرح والترسية 33.978.763 ريالا.

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