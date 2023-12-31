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تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى العام

12/31/2023 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران على تطوير القطاع الصحي بمحافظة شرورة، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات اللازمة من أجل تقديم الرعاية للمستفيدين.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وأمير منطقة نجران، ونائبه، على الاهتمام بالقطاع الصحي، وتقديم جميع احتياجات ومتطلبات أبناء الوطن.
وقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى شرورة العام الخدمات العلاجية والاستشارية لـ37827 مستفيدًا، خلال العام الحالي، وأوضحت صحة نجران أن المستفيدين من أقسام الطوارئ المرضية والإسعافية بالمستشفى بلغوا 23082 مراجعًا، فيما بلغ مراجعو العيادات الخارجية 14745 مراجعًا، والمنومين خلال الفترة نفسها 1385مريضًا.
وجرى تسجيل 467 مولودًا، إضافة إلى إجراء 97880 فحصًا مخبريًا، و10374 فحصًا إشعاعيًا و286 عملية، بحسب ما أكدته صحة نجران، فيما يستقبل مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة يوميًا 2000 إلى 3000 مستفيد، حيث تقدم لهم كافة الخدمات الصحية من الوقاية والعلاج والتطعيمات واستقبال حالات العزل، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية والرعاية الصحية الكاملة بمختلف أشكالها.

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