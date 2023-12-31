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أكبر مساجد المجاردة بلا منبر للجمعة

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) 9 شهور على افتتاح مسجد الملك عبدالعزيز في محافظة المجاردة والذي يعد أكبر المساجد من حيث المساحة والسعة والمرافق، وتم افتتاحه ليكون جامعًا تؤدى فيه صلاة الجمعة، ولكن حتى الآن لم تصدر الموافقة على اقامة صلاة الجمعة به، بينما أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة حسين حامد العيسي أن العمل جاري لاستكمال موافقة الوزارة بهذا الشأن.
يقول علي الشهري إنهم يؤدون الصلوات المفروضة بالمسجد منذ افتتاحه، وبه إمام معتمد للصلوات ومؤذن رسمي. ويأملون أن تصدر الموافقة على إقامة صلاة الجمعة في هذا الجامع الكبير والذي يتسع لأكثر من 5000 مصل بأكثر من 1000 مصلية. وبه عدة مرافق منها مغسلة للأموات ومواقف فسيحة، ويتميز بموقعه وخدمته لعدد كبير من أحياء المحافظة، أما أحمد الشهري فأوضح أن أعداد السكان في تزايد وتزدحم جوامع المجاردة بالمصلين، وفي فصل الشتاء خاصة مع وجود زوار المحافظة من سكان المرتفعات ، وبالتالي فإن إقامة صلاة الجمعة في مسجد الملك عبدالعزيز سيخفف من هذا الزحام خاصة أنه مهيأ لإقامة صلاة الجمعة، تماشيًا مع النمو السكاني والعمراني في المحافظة، وللتوسعة على المصلين والحاجة الفعلية لذلك.
شروط وآليات إقامة صلاة الجمعة في المساجد
- أن يكون الجامع القريب منه يضيق بالمصلين
- لا إذن إلا بوجود مواقف للسيارات إلا إذا كانت الشوارع التي تحده فسيحة
- المسجد له إمام أو مؤذن معينان من قبل الوزارة
المدن
- لا تقل مساحة المسقوفة في المدن عن 900م2
- لا تقل المسافة بينه وبين أقرب جامع له عن 500م
المحافظات
- لا تقل مساحة المسقوف عن 600م2
لا تقل المسافة بينه وبين أقرب جامع عن 1000م
المراكز فئة (أ)
- لا تقل مساحة المسقوف عن 300م2
- لا تقل المسافة عن 2000م
- ألا يقل عدد المصلين عن 40 مصليًا
المراكز فئة (ب) والقرى والهجر
- لا تقل مساحة المسقوف عن 150م2
لا تقل المسافة عن 4000م
- لا يقل عدد المصلين في المساجد عن 30 مصليًا
- لا يقل عدد المساكن عن 20 مسكنًا
- تصديق أسماء جماعة المسجد من رئيس المركز أو القرية أو المعرف بالختم الرسمي

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