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فرصة تاريخية للخبراء والشبان سلاح الأخضر

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى قطر، ودشنت المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري، وحتى العاشر من فبراير المقبل، منح مدرب الأخضر، الإيطالي روبيرتو مانشيني، فرصة تاريخية لعدد من نجوم الأخضر، لوضع نهاية مثالية على مسيرتهم مع الأخضر، ففي الوقت الذي تضم فيه قائمة الأخضر الأخيرة 4 لاعبين فقط سبق لهم المشاركة في نهائيات كأس آسيا، و26 لاعبا ستكون مشاركتهم في البطولة القارية هي الأولى، يعد 7 نجوم أبرز ضحايا مانشيني بعد استبعادهم من المشاركة مع الصقور في المحفل القاري.
فرصة تاريخية

ضمت القائمة عددا من الأسماء التي من المرجح أن تكون البطولة الآسيوية هي النسخة القارية الأخيرة في مسيرتهم مع المنتخب السعودي، نظرا لتقدمهم في العمر. ويأتي على رأس القائمة سالم الدوسري ((32 عاما))، الذي خاض مع الأخضر 75 مباراة سجل خلالها 21 هدفا، أما زميله في الهلال علي البليهي ((34 عاما))، فقد لعب للمنتخب 45 مباراة وسجل هدفا وحيدا. واستفاد حارس الفيحاء أحمد الكسار ((32 عاما))، من غياب محمد العويس، ليكون ضمن تشكيلة مانشيني، ليشارك للمرة الأول مع الأخضر في مسيرته وقد تكون الأخيرة. وسيكون لاعب الاتحاد، حسن كادش ((31 عاما))، في تحد حقيقي لإثبات أحقيته مع الأخضر، إذ لم يشارك سوى في 3 مباريات بقميص الأخضر. ويأمل مهاجم الهلال صالح الشهري ((30 عاما)) الذي كان أحد الركائز الأساسية في المنتخب السعودي خلال السنوات الماضية، أن يسجل حضورا لافتا، وترك بصمة مع الأخضر حيث لعب 27 مباراة سجل فيها 13 هدفا.
4 خبراء

يعتمد مانشيني، على قائمة من اللاعبين، معظمهم يخوض البطولة لأول مرة، إذ تضم قائمة الأخضر 4 لاعبين فقط سبق لهم المشاركة في نهائيات كأس آسيا، هم علي البليهي، وسالم الدوسري، وفهد المولد، وعبدالرحمن الغريب، إذ شارك الدوسري مع الصقور خلال 6 مباريات في كأس آسيا، بواقع 3 في نسخة 2015، ومثلها في نسخة 2019، وسجل هدفا في شباك كوريا الشمالية في النسخة الماضية، وهو ذات العدد من المباريات الذي شارك فيه فهد المولد، جاءت بواقع مباراتين في 2015، و4 في 2019، وأحرز هدفين جاءا ضد كوريا الشمالية ولبنان في النسخة الأخيرة، فيما شارك البليهي في 4 مباريات بالبطولة القارية، جاءت كلها في النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات، أما عبدالرحمن غريب، ورغم صغر عمره ((26 عاما))، فخاض 4 مباريات في البطولة جاءت كلها في 2019، لكنه لم

في المقابل، فإن 26 لاعبا يحلمون بخوض أولى الدقائق في البطولة القارية من بوابة نسخة 2023.
7 ضحايا
استبعد مانشيني عددا من النجوم من القائمة الأولية للمشاركة في كأس آسيا، ليتلقى انتقادات لاذعة بعد أن ضحى بـ7 خبراء يتقدمهم قائد الأخضر سلمان الفرج، الذي يأتي استبعاده مثيرا للدهشة، خاصة أن المدرب يحتاج إلى وجود لاعب لديه خبرة وقائد مثل سلمان الفرج، إلا أن الإصابات المتلاحقة وعدم مشاركته بشكل دائم مع الهلال، حالت دون عودته لقيادة الصقور مجددا. ورغم المستويات التي يقدمها ظهير النصر الأيمن سلطان الغنام، إلا أن مانشيني ضحى به هو الآخر، إضافة إلى الظهير الأيسر الخبير لاعب الهلال ياسر الشهراني، خصوصا أنه لا يوجد في القائمة سوى ظهير أيسر واحد، كما أن عدم تواجد الظهير الأيمن لاعب الهلال محمد البريك، في القائمة، رغم حضوره المميز مع ناديه محل استغراب، فيما يعتبر مدافع النصر عبدالإله العمري، ومهاجم الهلال عبدالله الحمدان، من أبرز الأسماء التي ضحى بها المدرب الإيطالي، فيما كان متوقعا وبعد إصابة محمد العويس أن يكون الدولي السابق حارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف أحد حراس المرمى الذين تضمهم القائمة لما يملكه من خبرة

-الأخضر وصل قطر وبدأ آخر مراحل التحضير للبطولة
-30 لاعبا ضمتهم قائمة الصقور الأولية لكأس آسيا
-5 لاعبين منحهم مانشيني فرصة المشاركة الأخيرة
-4 لاعبين سبق لهم المشاركة في البطولة الآسيوية
-26 نجما جديدا يخوضون نهائيات آسيا للمرة الأولى

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