فرصة تاريخية للخبراء والشبان سلاح الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى قطر، ودشنت المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في قطر في الـ12 من يناير الجاري، وحتى العاشر من فبراير المقبل، منح مدرب الأخضر، الإيطالي روبيرتو مانشيني، فرصة تاريخية لعدد من نجوم الأخضر، لوضع نهاية مثالية على مسيرتهم مع الأخضر، ففي الوقت الذي تضم فيه قائمة الأخضر الأخيرة 4 لاعبين فقط سبق لهم المشاركة في نهائيات كأس آسيا، و26 لاعبا ستكون مشاركتهم في البطولة القارية هي الأولى، يعد 7 نجوم أبرز ضحايا مانشيني بعد استبعادهم من المشاركة مع الصقور في المحفل القاري.
فرصة تاريخية
ضمت القائمة عددا من الأسماء التي من المرجح أن تكون البطولة الآسيوية هي النسخة القارية الأخيرة في مسيرتهم مع المنتخب السعودي، نظرا لتقدمهم في العمر. ويأتي على رأس القائمة سالم الدوسري ((32 عاما))، الذي خاض مع الأخضر 75 مباراة سجل خلالها 21 هدفا، أما زميله في الهلال علي البليهي ((34 عاما))، فقد لعب للمنتخب 45 مباراة وسجل هدفا وحيدا. واستفاد حارس الفيحاء أحمد الكسار ((32 عاما))، من غياب محمد العويس، ليكون ضمن تشكيلة مانشيني، ليشارك للمرة الأول مع الأخضر في مسيرته وقد تكون الأخيرة. وسيكون لاعب الاتحاد، حسن كادش ((31 عاما))، في تحد حقيقي لإثبات أحقيته مع الأخضر، إذ لم يشارك سوى في 3 مباريات بقميص الأخضر. ويأمل مهاجم الهلال صالح الشهري ((30 عاما)) الذي كان أحد الركائز الأساسية في المنتخب السعودي خلال السنوات الماضية، أن يسجل حضورا لافتا، وترك بصمة مع الأخضر حيث لعب 27 مباراة سجل فيها 13 هدفا.
4 خبراء
يعتمد مانشيني، على قائمة من اللاعبين، معظمهم يخوض البطولة لأول مرة، إذ تضم قائمة الأخضر 4 لاعبين فقط سبق لهم المشاركة في نهائيات كأس آسيا، هم علي البليهي، وسالم الدوسري، وفهد المولد، وعبدالرحمن الغريب، إذ شارك الدوسري مع الصقور خلال 6 مباريات في كأس آسيا، بواقع 3 في نسخة 2015، ومثلها في نسخة 2019، وسجل هدفا في شباك كوريا الشمالية في النسخة الماضية، وهو ذات العدد من المباريات الذي شارك فيه فهد المولد، جاءت بواقع مباراتين في 2015، و4 في 2019، وأحرز هدفين جاءا ضد كوريا الشمالية ولبنان في النسخة الأخيرة، فيما شارك البليهي في 4 مباريات بالبطولة القارية، جاءت كلها في النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات، أما عبدالرحمن غريب، ورغم صغر عمره ((26 عاما))، فخاض 4 مباريات في البطولة جاءت كلها في 2019، لكنه لم
في المقابل، فإن 26 لاعبا يحلمون بخوض أولى الدقائق في البطولة القارية من بوابة نسخة 2023.
7 ضحايا
استبعد مانشيني عددا من النجوم من القائمة الأولية للمشاركة في كأس آسيا، ليتلقى انتقادات لاذعة بعد أن ضحى بـ7 خبراء يتقدمهم قائد الأخضر سلمان الفرج، الذي يأتي استبعاده مثيرا للدهشة، خاصة أن المدرب يحتاج إلى وجود لاعب لديه خبرة وقائد مثل سلمان الفرج، إلا أن الإصابات المتلاحقة وعدم مشاركته بشكل دائم مع الهلال، حالت دون عودته لقيادة الصقور مجددا. ورغم المستويات التي يقدمها ظهير النصر الأيمن سلطان الغنام، إلا أن مانشيني ضحى به هو الآخر، إضافة إلى الظهير الأيسر الخبير لاعب الهلال ياسر الشهراني، خصوصا أنه لا يوجد في القائمة سوى ظهير أيسر واحد، كما أن عدم تواجد الظهير الأيمن لاعب الهلال محمد البريك، في القائمة، رغم حضوره المميز مع ناديه محل استغراب، فيما يعتبر مدافع النصر عبدالإله العمري، ومهاجم الهلال عبدالله الحمدان، من أبرز الأسماء التي ضحى بها المدرب الإيطالي، فيما كان متوقعا وبعد إصابة محمد العويس أن يكون الدولي السابق حارس مرمى الاتحاد عبدالله المعيوف أحد حراس المرمى الذين تضمهم القائمة لما يملكه من خبرة
-الأخضر وصل قطر وبدأ آخر مراحل التحضير للبطولة
-30 لاعبا ضمتهم قائمة الصقور الأولية لكأس آسيا
-5 لاعبين منحهم مانشيني فرصة المشاركة الأخيرة
-4 لاعبين سبق لهم المشاركة في البطولة الآسيوية
-26 نجما جديدا يخوضون نهائيات آسيا للمرة الأولى
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