الشغف والانضباطية يقودان الدون للصدارة العالمية

(MENAFN
- Al Watan) حسم قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي. وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفا، بينما سجل كل من كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي. ومع غياب نجم مانشستر سيتي، النرويجي هالاند صاحب الـ50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، أصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي، رغم عمره الذي شارف على الـ39 عاما، إلا أن شغفه وحبه للعبة وللانتصار وانضباطيته داخل وخارج المستطيل الأخضر قادته للنجومية. يذكر أن الدون يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا.
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