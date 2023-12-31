Monday, 01 January 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشغف والانضباطية يقودان الدون للصدارة العالمية

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سباق صدارة هدافي العالم في 2023، بعد منافسة شرسة مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي. وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفا، بينما سجل كل من كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي. ومع غياب نجم مانشستر سيتي، النرويجي هالاند صاحب الـ50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، أصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي، رغم عمره الذي شارف على الـ39 عاما، إلا أن شغفه وحبه للعبة وللانتصار وانضباطيته داخل وخارج المستطيل الأخضر قادته للنجومية. يذكر أن الدون يتربع على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا.

MENAFN31122023000089011017ID1107673086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث