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معسكر داخلي ووديات للهلال

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تبحث إدارة الهلال عن مواجهات ودية خلال فترة التوقف، تزامنا مع مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا بقطر، إذ طلب مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، من الإدارة مخاطبة عدد من الأندية من أجل خوض مواجهات تجريبية. وستنظم إدارة النادي معسكرا داخليا للاعبين، تتخلله تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى وضع برنامج غذائي لهم. وكان المدرب جيسوس منح لاعبي الهلال إجازة حتى 15 يناير الجاري، بعد انتهاء مباراة الفيحاء في الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي حسمها الزعيم بثنائية نظيفة.

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