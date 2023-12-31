معسكر داخلي ووديات للهلال
التاريخ
12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN
- Al Watan) تبحث إدارة الهلال عن مواجهات ودية خلال فترة التوقف، تزامنا مع مشاركة المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا بقطر، إذ طلب مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، من الإدارة مخاطبة عدد من الأندية من أجل خوض مواجهات تجريبية. وستنظم إدارة النادي معسكرا داخليا للاعبين، تتخلله تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى وضع برنامج غذائي لهم. وكان المدرب جيسوس منح لاعبي الهلال إجازة حتى 15 يناير الجاري، بعد انتهاء مباراة الفيحاء في الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي حسمها الزعيم بثنائية نظيفة.
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