الفيصلي ينتظر العودة بالنجمة

(MENAFN
- Al Watan) تدخل منافسات دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى جولتها الـ16، التي تنطلق اليوم بـ3 مباريات مهمة، فعلى ملعب نادي الحزم بالرس، يتواجه الخلود الخامس برصيد 25 نقطة، والصفا قبل الأخير بـ11 نقطة.
وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، يتقابل العين الـ14 برصيد 12 نقطة وجدة السابع بـ24 نقطة، ويلتقي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي السادس بـ24 نقطة، والنجمة الـ11 بـ19 نقطة.
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