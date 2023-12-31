Monday, 01 January 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4.4 تريليونات ريال قيمة التبادل التجاري السعودي - الصيني

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) لغ حجم التبادل التجاري السعودي - الصيني أعلى قيمة له خلال العام الماضي، بعد أن بلغ حجم التجارة بين السعودية والصين في 2022 نحو 4.4 تريليونات ريال، بينما فاقت قيمة ما تستورده الصين من المملكة الواردات الصينية، حيث بلغت قيمة ما تستورده الصين من المملكة 2.9 تريليون ريال، في حين بلغت قيمة الصادرات الصينية 1.4 تريليون ريال خلال 2022، وهي السنة الأكثر نموا في قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين.
وأظهرت بيانات خاصة، حصلت عليها ((الوطن))، أن البيانات التقديرية للعام الحالي تُظهر انخفاضا لافتا في التبادل السعودي - الصيني، على الرغم من نموه الكبير بعد أزمة ((كورونا)). ويعتقد أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال 2023 بعد أزمة الإغلاقات التي عاناها العالم منذ 2020، والتي أثرت على كميات الاستيراد والتصدير في غالبية بلدان العالم.
حجم التجارة
وكشفت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين تضاعف خلال عامين، وذلك بعد أن بلغت قيمته في 2020 نحو 2.5 تريليون ريال، منخفضا 14% عن العام السابق، وارتفع في 2021 إلى 3.3 تريليونات ريال، بنمو 30%، ووصل لأعلى قيمه في 2022 بنحو 4.4 تريليونات ريال، بنمو 33.1%.
وتُظهر البيانات الأولية أن العام الحالي سيشهد تراجعا بسيطا في حجم التبادل السعودي - الصيني، يُقدر بـ0.4% حسب البيانات المتوافرة.
التصدير الصيني
وأظهرت البيانات أن حجم التصدير الصيني للمملكة سجل نموا مستمرا منذ 2020، حيث سجل 17.7%، بقيمة 1.06 تريليون ريال، قبل أن يرتفع في 2021 إلى 1.1 تريليون ريال، بنمو 7.9%، ثم سجل في 2022 أعلى نمو له بـ25.7%، بقيمة 1.4 تريليون ريال.
في حين تُظهر البيانات الأولية لعام 2023 نموا متوقعا بـ25.3%، حيث بلغت قيمة التصدير الصيني للمملكة خلال فترة من العام 812.2 مليار ريال.
واردات المملكة للصين
وفاقت قيمة الاستيراد الصيني من المملكة قيمة الصادرات، حيث بلغت في 2020 1.4 تريليون ريال، وذلك بانخفاض 28%. في حين ارتفعت في 2021 بـ46%، لتبلغ قيمتها 2.1 تريليون ريال. وأكملت الارتفاع في 2022، لتصل إلى 2.9 تريليون ريال، بنمو بلغ 37%. في حين تُظهر البيانات الأولية أن 2023 قد يشهد انخفاضا يصل إلى 11%.
استيراد النفط
وتفاوت حجم استيراد النفط من قيمة التبادل التجاري منذ 2020 بين 15.73% و17.91%، حيث بلغت نسبة الصادرات النفطية للصين خلال 2020 نحو 15.73%، ثم ارتفعت في 2021 إلى 17%، ووصلت في 2022 إلى 17.91%، بينما يُقدر أن تكون في 2023 نحو 17.35%.
حجم التبادل التجاري الصيني - السعودي ((بالمئة مليون ونسب النمو)):
حجم التجارة
2020 = 2.544 = -%14
2021 = 3.309 = %30
2022 = 4.397.9 = %33.1
2023 ((بيانات أولية)) = 2.094.3
التصدير الصيني
2020 = 1.064.9 = %17.7
2021 = 1.149.1 = %7.9
2022 = 1.439.8 = %25.7
2023 ((بيانات أولية)) = 812.2
الاستيراد الصيني
2020 = 1.479.2 = -%28
2021 = 2.159.9 = %46
2022 = 2.958.1 = %37
2023 ((بيانات أولية)) =1.282.1
استيراد الصين للنفط السعودي
2020 = 1.063.6 = -%30.14
النسبة من الحجم الإجمالي = 15.73%
2021 = 1.665.2 = %56.56
النسبة من الحجم الإجمالي = 17%
2022 = 2.454.8 = %47.42
النسبة من الحجم الإجمالي = 17.91%
2023 ((بيانات أولية)) =1.071.1 = - 56.4%
النسبة من الحجم الإجمالي = 17.35%

MENAFN31122023000089011017ID1107673083

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث