4.4 تريليونات ريال قيمة التبادل التجاري السعودي - الصيني

(MENAFN
- Al Watan) لغ حجم التبادل التجاري السعودي - الصيني أعلى قيمة له خلال العام الماضي، بعد أن بلغ حجم التجارة بين السعودية والصين في 2022 نحو 4.4 تريليونات ريال، بينما فاقت قيمة ما تستورده الصين من المملكة الواردات الصينية، حيث بلغت قيمة ما تستورده الصين من المملكة 2.9 تريليون ريال، في حين بلغت قيمة الصادرات الصينية 1.4 تريليون ريال خلال 2022، وهي السنة الأكثر نموا في قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين.
وأظهرت بيانات خاصة، حصلت عليها ((الوطن))، أن البيانات التقديرية للعام الحالي تُظهر انخفاضا لافتا في التبادل السعودي - الصيني، على الرغم من نموه الكبير بعد أزمة ((كورونا)). ويعتقد أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال 2023 بعد أزمة الإغلاقات التي عاناها العالم منذ 2020، والتي أثرت على كميات الاستيراد والتصدير في غالبية بلدان العالم. حجم التجارة
وكشفت البيانات أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين تضاعف خلال عامين، وذلك بعد أن بلغت قيمته في 2020 نحو 2.5 تريليون ريال، منخفضا 14% عن العام السابق، وارتفع في 2021 إلى 3.3 تريليونات ريال، بنمو 30%، ووصل لأعلى قيمه في 2022 بنحو 4.4 تريليونات ريال، بنمو 33.1%.
وتُظهر البيانات الأولية أن العام الحالي سيشهد تراجعا بسيطا في حجم التبادل السعودي - الصيني، يُقدر بـ0.4% حسب البيانات المتوافرة. التصدير الصيني
وأظهرت البيانات أن حجم التصدير الصيني للمملكة سجل نموا مستمرا منذ 2020، حيث سجل 17.7%، بقيمة 1.06 تريليون ريال، قبل أن يرتفع في 2021 إلى 1.1 تريليون ريال، بنمو 7.9%، ثم سجل في 2022 أعلى نمو له بـ25.7%، بقيمة 1.4 تريليون ريال.
في حين تُظهر البيانات الأولية لعام 2023 نموا متوقعا بـ25.3%، حيث بلغت قيمة التصدير الصيني للمملكة خلال فترة من العام 812.2 مليار ريال. واردات المملكة للصين
وفاقت قيمة الاستيراد الصيني من المملكة قيمة الصادرات، حيث بلغت في 2020 1.4 تريليون ريال، وذلك بانخفاض 28%. في حين ارتفعت في 2021 بـ46%، لتبلغ قيمتها 2.1 تريليون ريال. وأكملت الارتفاع في 2022، لتصل إلى 2.9 تريليون ريال، بنمو بلغ 37%. في حين تُظهر البيانات الأولية أن 2023 قد يشهد انخفاضا يصل إلى 11%. استيراد النفط
وتفاوت حجم استيراد النفط من قيمة التبادل التجاري منذ 2020 بين 15.73% و17.91%، حيث بلغت نسبة الصادرات النفطية للصين خلال 2020 نحو 15.73%، ثم ارتفعت في 2021 إلى 17%، ووصلت في 2022 إلى 17.91%، بينما يُقدر أن تكون في 2023 نحو 17.35%. حجم التبادل التجاري الصيني - السعودي ((بالمئة مليون ونسب النمو)):
حجم التجارة
2020 = 2.544 = -%14
2021 = 3.309 = %30
2022 = 4.397.9 = %33.1
2023 ((بيانات أولية)) = 2.094.3
التصدير الصيني
2020 = 1.064.9 = %17.7
2021 = 1.149.1 = %7.9
2022 = 1.439.8 = %25.7
2023 ((بيانات أولية)) = 812.2
الاستيراد الصيني
2020 = 1.479.2 = -%28
2021 = 2.159.9 = %46
2022 = 2.958.1 = %37
2023 ((بيانات أولية)) =1.282.1
استيراد الصين للنفط السعودي
2020 = 1.063.6 = -%30.14
النسبة من الحجم الإجمالي = 15.73%
2021 = 1.665.2 = %56.56
النسبة من الحجم الإجمالي = 17%
2022 = 2.454.8 = %47.42
النسبة من الحجم الإجمالي = 17.91%
2023 ((بيانات أولية)) =1.071.1 = - 56.4%
النسبة من الحجم الإجمالي = 17.35%
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