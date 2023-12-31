%52.4 من الموظفين يعالجون بواسطة التأمين الصحي

(MENAFN
- Al Watan) بلغت نسبة الموظفين المستفيدين من التأمين الصحي الخاص بالمملكة 52.4% حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين المستفيدين من التأمين الصحي الخاص 35.5% في حين بلغت نسبة غير السعوديين 67.1%، ما يظهر أن حوالي نصف الموظفين في المملكة لم يحصلوا على تأمين صحي خاص. التغطيات الصحية
وكشفت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة أن التغطية الحكومية من وزارة الصحة غطت 30.6% من التغطية الصحية للموظفين وبنسبة 41.1% للسعوديين و21.4% لغير السعوديين، في حين بلغت تغطية المستشفيات العسكرية والجامعية 6.7% بنسبة 13.4% للسعوديين و0.9% لغير السعوديين، أما العلاج عن طريق الجمعيات الخيرية فبلغ 0.2% وبنسبة 0% للسعوديين و0.4% لغير السعوديين، في حين يحصل حوالي 10.1% من الموظفين على التغطيات الصحية من خلال الدفع نقدا وبنسبة 9.9% للموظفين السعوديين و10.2% لغير السعوديين. التغطية الصحية الأساسية للموظفين بالمملكة:
التغطية الحكومية من وزارة الصحة= 30.6%
سعودي= 41.1%
غير سعودي= 21.4%
التغطية الحكومية الأخرى (كالمستشفيات العسكرية والجامعية)= 6.7%
سعودي= 13.4%
غير سعودي=0.9%
تأمين صحي خاص= 52.4%
سعودي= 35.5%
غير سعودي= 67.1%
جمعيات خيرية= 0.2%
سعودي= 0.0%
غير سعودي= 0.4%
الدفع نقدا أو بالبطاقة الائتمانية= 10.1%
سعودي= 9.9%
غير سعودي= 10.2%
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