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%52.4 من الموظفين يعالجون بواسطة التأمين الصحي

12/31/2023 11:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت نسبة الموظفين المستفيدين من التأمين الصحي الخاص بالمملكة 52.4% حيث بلغت نسبة الموظفين السعوديين المستفيدين من التأمين الصحي الخاص 35.5% في حين بلغت نسبة غير السعوديين 67.1%، ما يظهر أن حوالي نصف الموظفين في المملكة لم يحصلوا على تأمين صحي خاص.
التغطيات الصحية
وكشفت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء العامة أن التغطية الحكومية من وزارة الصحة غطت 30.6% من التغطية الصحية للموظفين وبنسبة 41.1% للسعوديين و21.4% لغير السعوديين، في حين بلغت تغطية المستشفيات العسكرية والجامعية 6.7% بنسبة 13.4% للسعوديين و0.9% لغير السعوديين، أما العلاج عن طريق الجمعيات الخيرية فبلغ 0.2% وبنسبة 0% للسعوديين و0.4% لغير السعوديين، في حين يحصل حوالي 10.1% من الموظفين على التغطيات الصحية من خلال الدفع نقدا وبنسبة 9.9% للموظفين السعوديين و10.2% لغير السعوديين.
التغطية الصحية الأساسية للموظفين بالمملكة:
التغطية الحكومية من وزارة الصحة= 30.6%
سعودي= 41.1%
غير سعودي= 21.4%
التغطية الحكومية الأخرى (كالمستشفيات العسكرية والجامعية)= 6.7%
سعودي= 13.4%
غير سعودي=0.9%
تأمين صحي خاص= 52.4%
سعودي= 35.5%
غير سعودي= 67.1%
جمعيات خيرية= 0.2%
سعودي= 0.0%
غير سعودي= 0.4%
الدفع نقدا أو بالبطاقة الائتمانية= 10.1%
سعودي= 9.9%
غير سعودي= 10.2%

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