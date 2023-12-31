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أمطار متوقعة على 7 مناطق

12/31/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأبرز الظواهر الجوية :أمطار-طقس صحو/غائم-ضباب- رياح نشطة).

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