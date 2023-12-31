أمطار متوقعة على 7 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأبرز الظواهر الجوية :أمطار-طقس صحو/غائم-ضباب- رياح نشطة).
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