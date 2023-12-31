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انخفاض القيمة السوقية لمنصة إكس بنسبة 71%

12/31/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) نقلت صحيفة "أكسيوس" عن أحد المستثمرين الأمريكيين، أن القيمة السوقية لمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك انخفضت بنسبة 71%.

وذكرت الصحيفة: "بحسب بيانات صندوق فيديليتي الاستثماري، قيمة شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) انخفضت بنسبة 71.5% مما كانت عليه وقت شرائها".

كما أشارت الصحيفة، بالرغم من أن صندوق فيديليتي ساعد ماسك على شراء "تويتر"، إلا أنه قد لا يمتلك معلومات مالية دقيقة، وعلى الرغم استحواذه على أسهم في الشركة، وأن المساهمين الآخرين قد يقيمون قيمة الشبكة الاجتماعية بشكل مختلف.

من الجدير بالذكر أن رجل الأعمال إيلون ماسك تصدر قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي بحسبما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وقالت في بيان يوم أمس إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان.

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