انخفاض القيمة السوقية لمنصة إكس بنسبة 71%

(MENAFN
- Al Watan) نقلت صحيفة "أكسيوس" عن أحد المستثمرين الأمريكيين، أن القيمة السوقية لمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك انخفضت بنسبة 71%.
وذكرت الصحيفة: "بحسب بيانات صندوق فيديليتي الاستثماري، قيمة شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) انخفضت بنسبة 71.5% مما كانت عليه وقت شرائها".
كما أشارت الصحيفة، بالرغم من أن صندوق فيديليتي ساعد ماسك على شراء "تويتر"، إلا أنه قد لا يمتلك معلومات مالية دقيقة، وعلى الرغم استحواذه على أسهم في الشركة، وأن المساهمين الآخرين قد يقيمون قيمة الشبكة الاجتماعية بشكل مختلف.
من الجدير بالذكر أن رجل الأعمال إيلون ماسك تصدر قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وتمكن خلال عام 2023 من كسب 95.4 مليار دولار أمريكي بحسبما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
وقالت في بيان يوم أمس إن ماسك مالك شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان.
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