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7 صراعات مستمرة في 2024

12/31/2023 11:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تمتع العالم بفترة غير مسبوقة من الاستقرار والازدهار منذ نهاية الحرب الباردة، لكنه يواجه مخاوف كبيرة في العام الجديد 2024، إذ يتفق الكثير من المحللين على أن النظام العالمي القديم قد انتهى، وأن الصراع قد بدأ بشكل واضح في عالم متعدد الأقطاب، يشمل محور ((الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية)) ومحور ((الغرب))، في وقت أكد فيه تحليل أجرته مجموعة Sibylline للمخاطر الإستراتيجية أن 2023 كان الأكثر دموية منذ ثمانينيات القرن العشرين بسبب الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى اشتباكات أصغر أخرى.
أبرز مخاوف الصراع في 2024
- استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.
- استمرار المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
- مخاوف من برنامج إيران النووي وصراعها مع إسرائيل.
- آثار زلزالية متوقعة لنتائج الانتخابات في بريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية والهند.
- انتشار المعلومات المضللة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا بسبب تايوان.
- استمرار الصراعات في السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.

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