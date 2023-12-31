وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث غدًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن كامل الوزير وزير النقل عن التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.
وتشمل المرحلة الجديدة 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القـومية العربية – الطـريق الدائري – محـور روض الفرج) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.
موضوعات متعلقة
“النقل”: مؤتمر موسع لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر.. الثلاثاء تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “ربيع” يصدر قرارات جديدة بتشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024
يذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.
هذا ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.