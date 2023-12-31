محافظ بنى سويف يشهد تسليم مشروعات برنامج فرصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن، لتسليم مشروعات بقيمة 17.5 مليون جنيه لـ 700 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي“تكافل وكرامة” ضمن برنامج“فرصة” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.
واستمع المحافظ – خلال الاحتفالية، التي أقيمت بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة إنجى حسن ورئيس مركز ومدينة بني سويف هاني الجويلي ومديرا مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة ممدوح حلمي وربيع عبد الجليل- لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج، وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات (نجارة، وسباكة، وكهرباء، وحدادة، وحياكة“خياطة”، وإنتاج حيواني، وبقالة..) حيث قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج“فرصة” الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار“من الحماية إلى الإنتاج” بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.
موضوعات متعلقة
محافظ الدقهلية: منح قروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل محافظة الجيزة: افتتاح العديد من مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحى فى 2024 محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة لصندوق استصلاح الأراضي
وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجاً، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان التي تعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسباقة في مجال العمل التطوعي وصاحبة الآيادي البيضاء والبصمة المميزة في سجل العمل الخيري، لاسيما وأنها أحد أبرز وأول الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، تلك الوثيقة التي كانت بني سويف صاحبة السبق في إطلاقها، لتنظيم وتوحيد وضبط آليات وخطط عمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات، في ظل الظروف الحالية، في توفير دخل ومصدر رزق بالحلال للمستفيدين، وتحويل سلوكهم من الحماية والاتكالية إلى الاستقلالية والإنتاج.
من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع“فرصة” أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولى ويهدف إلى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادى بالمحافظة من مستفيدي برنامج“تكافل وكرامة”، لافتة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات واستمرارية المشروع، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات للتأكد من استمراريته ونجاحه.
في حين أشار مديرا جمعية الأورمان، إلى أن احتفالية اليوم“تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ” وبالتعاون والتنسيق مع التضامن، لتوزيع 700 مشروع تنموي صغير لـ 700 أسرة من الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ 17 مليونا و500 ألف جنيه، بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة أو مشروع“منحة لاتُرد”، التي تم تحويلها وضخها بحوالة بنكية على حسابات المستفيدين، الذين قاموا بشراء وتجهيز ما يلزم لإقامة مشروعاتهم من خامات وعدد وأصول للمشروع“كل حسب احتياجات وطبيعة ونوعية المشروع”، ضمن برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يكون المشروع مصدر دخل للفئات والأسر الأولى بالرعاية المدرجين ضمن برنامج تكافل وكرامة.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.