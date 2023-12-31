محافظ بنى سويف يشهد تسليم مشروعات برنامج فرصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن، لتسليم مشروعات بقيمة 17.5 مليون جنيه لـ 700 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي“تكافل وكرامة” ضمن برنامج“فرصة” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية القادرين والراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر.

واستمع المحافظ – خلال الاحتفالية، التي أقيمت بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة إنجى حسن ورئيس مركز ومدينة بني سويف هاني الجويلي ومديرا مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة ممدوح حلمي وربيع عبد الجليل- لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج، وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات (نجارة، وسباكة، وكهرباء، وحدادة، وحياكة“خياطة”، وإنتاج حيواني، وبقالة..) حيث قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج“فرصة” الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار“من الحماية إلى الإنتاج” بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

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وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجاً، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان التي تعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسباقة في مجال العمل التطوعي وصاحبة الآيادي البيضاء والبصمة المميزة في سجل العمل الخيري، لاسيما وأنها أحد أبرز وأول الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، تلك الوثيقة التي كانت بني سويف صاحبة السبق في إطلاقها، لتنظيم وتوحيد وضبط آليات وخطط عمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات، في ظل الظروف الحالية، في توفير دخل ومصدر رزق بالحلال للمستفيدين، وتحويل سلوكهم من الحماية والاتكالية إلى الاستقلالية والإنتاج.

من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع“فرصة” أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولى ويهدف إلى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادى بالمحافظة من مستفيدي برنامج“تكافل وكرامة”، لافتة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات واستمرارية المشروع، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات للتأكد من استمراريته ونجاحه.

في حين أشار مديرا جمعية الأورمان، إلى أن احتفالية اليوم“تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ” وبالتعاون والتنسيق مع التضامن، لتوزيع 700 مشروع تنموي صغير لـ 700 أسرة من الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ 17 مليونا و500 ألف جنيه، بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة أو مشروع“منحة لاتُرد”، التي تم تحويلها وضخها بحوالة بنكية على حسابات المستفيدين، الذين قاموا بشراء وتجهيز ما يلزم لإقامة مشروعاتهم من خامات وعدد وأصول للمشروع“كل حسب احتياجات وطبيعة ونوعية المشروع”، ضمن برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يكون المشروع مصدر دخل للفئات والأسر الأولى بالرعاية المدرجين ضمن برنامج تكافل وكرامة.

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