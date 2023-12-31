ليتوانيا تتوقع نمواً اقتصادياً في عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعربت وزارة المالية الليتوانية عن توقعها بأن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.7% في العام المقبل، بعد هبوط ناعم خلال عام 2023، وفقًا لآخر تحديث لسيناريو التنمية الاقتصادية الذي وضعته الوزارة، والذي جاء متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.
وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن توقعات وزارة المالية الليتوانية أشارت أيضا إلى استمرار معدلات التضخم في التراجع خلال عام 2024، من 8.8% العام المنصرم الحالي لتصل إلى 2.8%.
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وفي نفس الوقت، أشارت توقعات السيناريو الاقتصادي لوزارة المالية إلى أن معدل البطالة سوف يظل مستقرا في العام الجديد عند 6.6%، في حين يتسارع نمو الأجور بما يكفي ليتجاوز 7.5%.
ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بنسبة 2.9% بحلول عامي 2025 و2026 بعدما عانى من الانكماش بنسبة 0.4 عام 2023.
من جانبه، قال وزير المالية الليتواني جينتاري سكايستي إن عام 2024 سوف يشهد تحسنا في القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاستهلاك المحلي.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673076
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