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ليتوانيا تتوقع نمواً اقتصادياً في عام 2024

12/31/2023 11:18:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعربت وزارة المالية الليتوانية عن توقعها بأن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.7% في العام المقبل، بعد هبوط ناعم خلال عام 2023، وفقًا لآخر تحديث لسيناريو التنمية الاقتصادية الذي وضعته الوزارة، والذي جاء متوافقا مع توقعات شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت دورية دول البلطيق اليومية الإخبارية أن توقعات وزارة المالية الليتوانية أشارت أيضا إلى استمرار معدلات التضخم في التراجع خلال عام 2024، من 8.8% العام المنصرم الحالي لتصل إلى 2.8%.

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وفي نفس الوقت، أشارت توقعات السيناريو الاقتصادي لوزارة المالية إلى أن معدل البطالة سوف يظل مستقرا في العام الجديد عند 6.6%، في حين يتسارع نمو الأجور بما يكفي ليتجاوز 7.5%.

ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بنسبة 2.9% بحلول عامي 2025 و2026 بعدما عانى من الانكماش بنسبة 0.4 عام 2023.

من جانبه، قال وزير المالية الليتواني جينتاري سكايستي إن عام 2024 سوف يشهد تحسنا في القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاستهلاك المحلي.

المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107673076

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