النقل: مؤتمر موسع لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر.. الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم وزارة النقل، بعد غد الثلاثاء، مؤتمرا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الاجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.
يرأس المؤتمر كامل الوزير وزير النقل، ويشارك في الحضور، رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة؛ كما دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.
موضوعات متعلقة
وزير النقل: تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث غدًا تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط “ربيع” يصدر قرارات جديدة بتشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2024
كما جرى تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.