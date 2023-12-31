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النقل: مؤتمر موسع لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر.. الثلاثاء

12/31/2023 11:18:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنظم وزارة النقل، بعد غد الثلاثاء، مؤتمرا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعظيم منظومة إنشاء المراين المحلية والدولية ومناقشة المزيد من الاجراءات الخاصة بتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

يرأس المؤتمر كامل الوزير وزير النقل، ويشارك في الحضور، رئيس وقيادات قطاع النقل البحري والموانئ البحرية ووسائل الأعلام المحلية والعربية والأجنبية المختلفة؛ كما دعت وزارة النقل جميع المستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين وكافة مستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.

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كما جرى تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، بالإضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر

المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107673075

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