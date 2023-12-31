بوتين: روسيا ستصبح أقوى بفضل اتحاد مواطنيها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أفضل ضمان لمستقبل بلاده هو اتحاد الروس، مؤكدا أن بلاده ستصبح أقوى.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد:“نحن بلد واحد، عائلة واحدة كبيرة. سوف نضمن التنمية الواثقة للوطن، ورفاهية مواطنينا، وسنصبح أقوى. نحن معا. وهذا هو الضمان الأكثر موثوقية لمستقبل روسيا”.
موضوعات متعلقة
لي أوتو الصينية تستعد لتسليم أول ميني فان كهربائية ليتوانيا تتوقع نمواً اقتصادياً في عام 2024 الصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العام الجديد يتمحور دائما حول آمال مشرقة ورغبة صادقة في إرضاء الأحباء.
وتابع:“تم إعلان عام 2024 القادم عام الأسرة في بلدنا، والأسرة الكبيرة الحقيقية هي، بالطبع، الأسرة التي يكبر فيها الأطفال، حيث يسود الاهتمام والدفء والرعاية للآباء والحب والاحترام لبعضهم البعض”.
وقال الرئيس الروسي إن مصير البلد يحدده جميع المواطنين في شعب روسيا المتعدد القوميات.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107673074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.