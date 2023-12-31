بوتين: روسيا ستصبح أقوى بفضل اتحاد مواطنيها

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أفضل ضمان لمستقبل بلاده هو اتحاد الروس، مؤكدا أن بلاده ستصبح أقوى.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد:“نحن بلد واحد، عائلة واحدة كبيرة. سوف نضمن التنمية الواثقة للوطن، ورفاهية مواطنينا، وسنصبح أقوى. نحن معا. وهذا هو الضمان الأكثر موثوقية لمستقبل روسيا”.

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وأشار الرئيس الروسي إلى أن العام الجديد يتمحور دائما حول آمال مشرقة ورغبة صادقة في إرضاء الأحباء.

وتابع:“تم إعلان عام 2024 القادم عام الأسرة في بلدنا، والأسرة الكبيرة الحقيقية هي، بالطبع، الأسرة التي يكبر فيها الأطفال، حيث يسود الاهتمام والدفء والرعاية للآباء والحب والاحترام لبعضهم البعض”.

وقال الرئيس الروسي إن مصير البلد يحدده جميع المواطنين في شعب روسيا المتعدد القوميات.

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